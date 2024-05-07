iPhone 15 Pro Max возглавил рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов в первом квартале 2024 года

iPhone 15 Pro Max возглавил рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов в первом квартале 2024 года. По сравнению с 2023 годом верхушка рейтинга не изменилась — на первых четырех строчках расположились гаджеты Apple.

iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила Counterpoint Research.

На долю улучшенной версии самого нового смартфона Apple пришлось 4,4% от проданных в мире смартфонов. Следом за iPhone 15 Pro Max идут его классические версии, на четвертом месте рейтинга расположился iPhone 14 с долей 1,9% в мировых продажах.

Помимо смартфонов Apple, в десятку лидеров вошли гаджеты производства Samsung. Модели линейки Galaxy заняли пять строчек рейтинга, но существенно уступают смартфонам Apple по долям в совокупных продажах.

По сравнению с первым кварталом 2023 года, текущий рейтинг по представленных в нем брендам и их расстановке по позициям не изменился.

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