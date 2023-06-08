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Apple предложила использовать iPhone как систему видеонаблюдения за питомцами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple представила фреймворк, с помощью которого можно превратить iPhone в систему видеонаблюдения за домашними животными. Установленный на моторизованный стедикам смартфон будет определять и отслеживать животных и их движения с помощью камеры.

Apple предложила использовать iPhone как систему видеонаблюдения за питомцами

Apple предложила использовать iPhone в качестве системы видеонаблюдения за домашними животными. 17-минутный ролик с объяснением, как это можно сделать, компания опубликовала в своем блоге для разработчиков.

Компания представила фреймворк DockKit, с помощью которого можно настроить iPhone на видеонаблюдение. Камера смартфона будет определять питомцев и отслеживать их движения. Чтобы система полноценно функционировала, нужно установить iPhone на моторизованный стабилизатор.

Фреймворк позволит разрабатывать приложения для автоматического отслеживания объектов в окружающем пространстве и управления настройками стабилизатора для возможности кадрирования, сообщили в Apple.

Фото на обложке: Mr.Mikla / Shutterstock

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