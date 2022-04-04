Bloomberg узнал вероятную стоимость iPhone по подписке

Bloomberg выяснил вероятную стоимость iPhone по подписке. По расчетам агентства, эта модель продаж позволит Apple значительно повысить доходы от реализации своего флагманского продукта.

По данным Bloomberg, Apple собирается ввести подписную модель продаж на iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max. Эти смартфоны в среднем стоят $799, $999 и $1099 соответственно. Apple намерена ввести подписку на них по цене $35, $45 и $50.

По подсчетам агентства, среднестатистический владелец iPhone меняет его раз в три года. Таким образом, доходы Apple от продажи своих смартфонов при введении подписной модели значительно вырастут: до $1260, $1620 и $1800 для каждой из названных моделей iPhone.

Apple до сих пор официально не публиковала информацию о продаже iPhone по подписке. По информации агентства, Apple внедрит эту модель продаж iPhone не раньше, чем в конце 2022 года.

О планах Apple продавать iPhone по подписке стало известно в конце марта.

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