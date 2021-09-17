Функция «Частный узел» в новых iOS 15 и macOS 12 с возможностью обхода блокировок больше недоступна в России

С лета 2021 года в бета-версии IOS 15 и macOS 12 была установлена функция «Частный узел», которая в том числе маскирует IP-адрес и пользовательскую активность в интернете. С недавнего времени она стала недоступна для России.
Об этом сообщили читатели iPhones. С помощью функции пользователи могли шифровать трафик, чтобы никто, включая Apple, не мог использовать IP-адрес владельца устройства, геопозицию и историю просмотра.
В июне этого года состоялась презентация для разработчиков WWDC 2021, на которой Apple представила операционные системы iOS 15 и macOS Monterey. Среди обновлений — новый экран блокировки и множество визуальных возможностей, а также улучшения приватности пользовательских данных во всей экосистеме Apple, в частности, функция «Частный узел» при подписке на дополнительное пространство в iCloud+.
После презентации Apple пояснила, что функция не будет работать в некоторых странах из-за ограничений местного законодательства. Ранее летом и в сентябре функция еще работала в бета-версии в России, но с недавнего времени Россия пополнила список стран, где «Частный узел» попал под ограничения. Среди других стран в этом списке — Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Колумбия, Саудовская Аравия, Туркменистан, Уганда, Филиппины и ЮАР.
Сама Apple пока не выступила с официальным заявлением по поводу отключения функции в России.
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Фото на обложке: Unsplash
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