Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Функция «Частный узел» в новых iOS 15 и macOS 12 с возможностью обхода блокировок больше недоступна в России

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

С лета 2021 года в бета-версии IOS 15 и macOS 12 была установлена функция «Частный узел», которая в том числе маскирует IP-адрес и пользовательскую активность в интернете. С недавнего времени она стала недоступна для России.

Функция «Частный узел» в новых iOS 15 и macOS 12 с возможностью обхода блокировок больше недоступна в России

Об этом сообщили читатели iPhones. С помощью функции пользователи могли шифровать трафик, чтобы никто, включая Apple, не мог использовать IP-адрес владельца устройства, геопозицию и историю просмотра.

В июне этого года состоялась презентация для разработчиков WWDC 2021, на которой Apple представила операционные системы iOS 15 и macOS Monterey. Среди обновлений — новый экран блокировки и множество визуальных возможностей, а также улучшения приватности пользовательских данных во всей экосистеме Apple, в частности, функция «Частный узел» при подписке на дополнительное пространство в iCloud+.

После презентации Apple пояснила, что функция не будет работать в некоторых странах из-за ограничений местного законодательства. Ранее летом и в сентябре функция еще работала в бета-версии в России, но с недавнего времени Россия пополнила список стран, где «Частный узел» попал под ограничения. Среди других стран в этом списке — Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Колумбия, Саудовская Аравия, Туркменистан, Уганда, Филиппины и ЮАР.

Сама Apple пока не выступила с официальным заявлением по поводу отключения функции в России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash
 


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
  2. 2 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
  3. 3 Названы 6 самых популярных смартфонов в мире
  4. 4 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
  5. 5 «Мы встречались со Стивом Джобсом, он посмотрел на наш продукт и сказал: „Надо делать“»

ВОЗМОЖНОСТИ

19 сентября 2021

Raifhack DS — онлайн-хакатон от Райффайзенбанка

20 сентября 2021

Finlanding

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма