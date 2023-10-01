Apple пообещала исправить проблему с перегревом iPhone 15 Pro

Apple признала, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут чрезмерно нагреваться во время работы. В заявлении компании говорится, что проблема будет устранена в ближайших обновлениях iOS 17.
Как передает Bloomberg, проблема с перегревом iPhone 15 Pro в первые несколько дней после использования возникает из-за ошибки в iOS 17. Устройство нагревается после настройки или восстановления из-за повышения фоновой активности. В компании заявили, что ошибка в операционной системе будет устранена в одном из следующих обновлений.
Также, согласно данным Apple, iPhone может перегреваться из-за работы некоторых приложений, таких как Instagram*, Uber или игра Asphault 9. Компания уже связалась с разработчиками программ, и Instagram на неделе устранил проблему с приложением.
Ранее издание MacRumors писало, что проблема с нагреванием может быть связана с конструкцией смартфона. В отчете инсайдера Мин-Чи Ко говорилось, что система теплоотведения iPhone 15 Pro не справляется с мощностью процессора A17 Pro, и обновления ОС не смогут устранить эту ошибку.
В Apple опровергли эту информацию. Производитель уверяет, что текущая конструкция обладает лучшим теплоотведением по сравнению с предыдущими моделями, поэтому нет необходимости замедлять процессор.
Кроме того, корпорация отметила, что проблема с нагреванием не влияет на безопасность и производительность смартфона в долгосрочной перспективе.
*Компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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