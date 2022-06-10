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Акции Alibaba упали на 8% на фоне опровержения сообщений об IPO Ant Group

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Акции гиганта электронной коммерции Alibaba Group упали на 8% после опровержения сообщений по перезапуску IPO Ant Group. К закрытию торгов на американской бирже Nice акции гиганта электронной коммерции торговались по цене $109,9, а падение составляло $9,72.

Акции Alibaba упали на 8% на фоне опровержения сообщений об IPO Ant Group

Падение акций началось после того, как Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) опровергла информацию о том, что китайские регуляторы вновь обсуждают выход на биржу дочернего финансового подразделения Alibaba — Ant Group, пишет CNBC.

Затем такое же заявление выпустила сама Ant Group. Компания сейчас сосредоточена собственном развитии и не планирует  публичное размещение акций.

IPO Ant Group должно было состояться в ноябре 2020 года и могло стать крупнейшим размещением в истории, собрав $34,5 млрд, однако в последний момент китайские власти отменили листинг. После этого они начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba Джека Ма.

В 2021 году у компании вновь появился шанс провести публичное размещение акций. Для этого Ant Group должна была стать финансовым холдингом и перейти под надзор регуляторов. Также «дочка» Alibaba должна выделить в отдельный бизнес свой сервис данных о потенциальных заемщиках Sesame Credit.

Позднее Ant Group стала изучать возможность для продажи доли основателя Джека Ма и его выхода из управления. По данным источников агентства, китайские регуляторы дали компании понять, что этот шаг может пойти на пользу компании.

Фото на обложке: THINK A / Shutterstock

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