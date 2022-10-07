Крупный испанский банк Santander прекратил обслуживать карты UnionPay, выпущенные в России

Ранее проблемы с обслуживанием начались в Чехии и Испании, чаще всего трудности возникали с банкоматами KB Bank и Euronet, Kutxabank и ING. Кроме того, банкоматы Nosto в Финляндии также перестали обслуживать карты UnionPay российских банков.

«Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», — сообщили агентству в пресс-службе Santander.

В кредитной организации уточнили, что ограничение введено «совсем недавно» и в настоящее время распространяется по всей стране.

В начале месяца китайская платежная система UnionPay ограничила обслуживание в России своих карт, выпущенных за пределами страны. Меры были приняты из-за опасения вторичных санкций.

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