Крупный испанский банк Santander прекратил обслуживать карты UnionPay, выпущенные в России

Крупнейший испанский банк Santander прекратил обслуживать карты с системой UnionPay, выпущенные российскими банками, сообщает РИА Новости.
Ранее проблемы с обслуживанием начались в Чехии и Испании, чаще всего трудности возникали с банкоматами KB Bank и Euronet, Kutxabank и ING. Кроме того, банкоматы Nosto в Финляндии также перестали обслуживать карты UnionPay российских банков.
«Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», — сообщили агентству в пресс-службе Santander.
В кредитной организации уточнили, что ограничение введено «совсем недавно» и в настоящее время распространяется по всей стране.
В начале месяца китайская платежная система UnionPay ограничила обслуживание в России своих карт, выпущенных за пределами страны. Меры были приняты из-за опасения вторичных санкций.
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