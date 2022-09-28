IT-компании на рынке госзаказа попросили отсрочку для своих «кибервойск»

Группа IT-компаний, которая разрабатывает решения для государственного сектора, обратилась к правительству с просьбой дать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации своим сотрудникам.

Коллективное письмо отправлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина 24 сентября, пишет газета «Ведомости».

Подлинность письма подтвердили гендиректора IT-компаний «Стратосфера» Константин Елистратов и MKDG Юрий Мартынов — они принимали участие в его подготовке. «Ведомости» направили запрос в аппарат правительства.

26 сентября Минцифры объяснило порядок подачи заявок на бронь от мобилизации для сотрудников аккредитованных IT-компаний и операторов связи с соответствующей лицензией. Отсрочка будет предоставляться только при наличии диплома о высшем образовании по профильной специальности.

Сам перечень специальностей, в котором сначала было 75 позиций, расширили до 195. Список и форма для заявления на предоставление отсрочки были опубликованы 27 сентября.

Авторы письма делают упор на то, что не все сотрудники IT-компаний на рынке госзаказа имеют дипломы о высшем образовании или профильные дипломы, при этом «в недружественных странах уже идет подготовка по приему высококвалифицированных специалистов из России».

IT-компании просят принять поправку к указу президента о частичной мобилизации и распространить отсрочку на работников, которые напрямую или на условиях субподряда выполняют госзаказы для оборонно-промышленного комплекса или органов госвласти в IT или ведут обслуживание критической информационной инфраструктуры.

Гендиректор системного интегратора Artwell Николай Апурин (от его имени было отправлено письмо) отмечает, что IT-специалистов компаний на рынке госзаказа нужно освобождить от частичной и полной мобилизации вне зависимости от наличия дипломов о высшем образовании, потому что это «кибервойска, которые обеспечивают безопасность, надежность работы и отказоустойчивость государственных систем».

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