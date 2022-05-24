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Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся IT-госзакупок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С января в России сорвалось в пределах 9,5 тыс. IT-госзакупок на 27 млрд рублей. В прошлом году это было около 9 тыс. IT закупок на сумму24 млрд рублей. Больше всего нереализованных госзакупок наблюдается в области телеком-услуг, тестирования IT-решений, в сфере оказания услуг по управлению компьютерным оборудованием.

Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся IT-госзакупок

Самая критичная ситуация образовалась в сфере проектирования и разработки. Здесь не состоялось более 2 тыс. закупок на 9 млрд рублей, это на 56% больше в деньгах, чем за тот же период в 2021 году, пишет «Коммерсантъ».

На рекордное количество сорванных госзакупок повлияли санкции, проблемы с логистикой, дефицит чипов и отток IT-кадров за рубеж, а качественных российских решений пока мало, говорят эксперты.

Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин предположил, что ситуация будет ухудшаться как минимум в течение года,  «а может, и дольше». «Многие продукты невозможно импортозаместить не то что быстро, а вообще»,— утверждает эксперт. Дополнительно, по его мнению, ситуацию осложняет сокращение бюджетов, а также чрезмерная сложность самого процесса госзакупок.

В российскую IT-отрасль требуется 1 млн специалистов. Через два года планируется подготовить примерно 113 тыс. сотрудников в этой сфере. Представители IT-компаний из разных сфер рассказали, как они приспособились к непростой ситуации, что изменили во внутренних процессах и какие действия помогают им оставаться конкурентоспособными.

Фото на обложке: Golubovy / Shutterstock

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