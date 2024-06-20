Из-за роста налогов российские IT-компании могут поднять цены на ПО — эксперты

Планы государства заменить «нулевой» налог на прибыль для IT-компаний на 5%-ный и внедрить дифференцированный НДФЛ могут привести к росту цен на отечественные разработки и услуги российских IT-компаний. К такому выводу пришли опрошенные RB.RU участники рынка.

Рост цен неизбежен

«Наши основные издержки — это зарплаты и инвестиции. Сокращать их мы не собираемся, поскольку нам принципиально важно сохранить качество работы наших решений в области искусственного интеллекта на самом высоком уровне. По этой причине мы будем вынуждены поднять цены на все наши программные продукты и услуги», — заявил RB.RU генеральный директор компании Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Генеральный директор ООО НПК «Прометей» Артем Спиридонов говорит, что статистически на текущий момент норма прибыли в IT-секторе не слишком высокая — это около 10%-15%, при этом, даже такую имеет лишь около половины компаний.

«С учетом повышения уровня вышеуказанных налогов следует ожидать роста цен разработку в среднем на 15-20%. Разброс по отрасли на самом деле будет весьма значителен, поскольку, в зависимости от профиля деятельности компаний и их специализации, доля фонда оплаты труда (ФОТ) в общих расходах на разработку будет весьма разниться, что, соответственно, отразится на итоговом росте цен», — считает эксперт.

Из-за роста ставки НДФЛ при доходе от 2,4 млн рублей с 2025 года IT-компаниям придется позаботиться об индексации зарплат. Многие уже заложили расходы в свои финансовые планы, рассказал RB.RU генеральный директор компании «ГрафТех» Петр Василенко.

«Увеличение налоговых отчислений неминуемо приведет к росту цен на продукты, хотя это может произойти не сразу, а в ближайшем будущем», — считает Василенко.

Эксперт напомнил о принятой в прошлом году «Ценовой хартии», в рамках которой произошла фиксация цен на российский софт с учетом льгот для IT-отрасли.

«В условиях изменения налогового режима ее соблюдение становится под вопросом, так как компаниям придется искать способы компенсировать увеличившиеся расходы», — рассказал эксперт, добавив, что использование альтернативных бизнес-моделей (SaaS, временные лицензии) для удержания цен практически невозможно из-за особенностей конкурсов на государственные закупки.

«Госструктуры считают расходы на временные лицензии "впустую", поэтому отдают предпочтение бессрочным. В этой ситуации единственный выход — пересмотр планов развития продукта, чтобы адаптироваться к новой рыночной конъюнктуре. Производители софта, скорее всего, будут сокращать функциональность своих продуктов, оставляя только то, что уже запланировано для ключевых заказчиков. Все дополнительные возможности и функции отложат на неопределенный срок», — указал эксперт.

Востребованные разработчики могут уехать

Еще одно последствие налоговой донастройки, в частности роста НДФЛ, — релокация талантливых специалистов. Генеральный директор компании «ГрафТех» Петр Василенко уверен, что из-за роста налога на доходы физлиц пострадают прежде всего небольшие компании.

«Российский рынок ПО сейчас на стадии активного роста, догоняет иностранных вендоров. Отечественные продукты уже внедряются, пользователи ожидают от них конкурентоспособности с импортными аналогами. Это создает огромный спрос на разработчиков, особенно у небольших IT-компаний, которые не обладают бесконечными бюджетами как у российских IT-гигантов», — считает Василенко.

Эксперт добавляет, что дефицит квалифицированных разработчиков (мидлов и сеньоров) на рынке уже существует, особенно проблема актуальна для небольших компаний, которые не всегда могут без последствий наращивать ФОТ.

«Крупные IT-компании с огромными бюджетами предлагают заоблачные зарплаты, с которыми не может конкурировать малый и средний бизнес», — говорит Петр Василенко.

По словам генерального директора ООО «Малленом Системс» Анны Живиця, IТ-отрасль является одним из лидеров по уровню заработных плат на российском рынке труда. При этом сохраняется высокая конкуренция за кадры и дефицит специалистов, владеющих определенным стеком технологий.

«С 2025 года дополнительно, вне рамок ежегодной индексации, произойдет увеличение фонда оплаты труда на 2%, по крайней мере, в нашей компании. При этом мы видим, что для многих заказчиков, текущие расценки на заказную разработку являются достаточно высокими, и их увеличение будет препятствовать быстрым темпам цифровизации производств», — считает эксперт.

Поддержку IT-отрасли нужно усилить

Еще один довод в пользу поддержки отрасли — непростое время и санкции Запада.

Арлазаров из Smart Engines уверен, что с учетом санкций США, которые вступят в силу с 12 сентября и потребуют масштабного импортозамещения, поддержку IT-отрасли нужно не ослаблять, а усиливать.

«Более того, мы убеждены, что с учетом последних санкций, которые были введены США, поддержку IT-отрасли следует усилить. Поскольку все основные проблемы, такие как серьезный дефицит кадров и отсутствие доступа к аппаратному оборудованию, до сих пор не решены», — сказал Владимир Арлазаров.

По словам генерального директора ООО «Малленом Системс» Анны Живиця, последние три года – непростые времена для бизнеса, в частности для IT-компаний. C 2022 компания начала процесс перевода программного обеспечения под отечественные операционные системы, что привело к росту вложений собственных средств в разработку, процесс продолжается.

«Хотелось бы максимально сохранить возможность инвестировать высвободившиеся от льготного налогообложения средства в адаптацию продуктов под отечественные операционные системы, а также темпы выполнения этих работ», — говорит Живиця.

Налоги помогут инвестировать

Часть опрошенных RB.RU компаний не видят проблемы в росте налогов, отмечая, что главное — это стабильность и предсказуемость условий работы.

«При таких условиях компании-разработчики ПО сохранят возможность дальнейшего роста и инвестирования в создание и развитие своих продуктов в соответствии с требованиями заказчиков», — считает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

С ним согласен и директор по развитию бизнеса «СКБ Контур» Илья Бублик.

«Мера с 5%-ным налогом на прибыль для IT-отрасли, безусловно, хороша, но самое лучшее в ней – стабильность и предсказуемость. И еще то, что такая ставка, по словам президента, будет действовать до 2030 года, тогда как первоначально обсуждался 2027 год. Эта мера позволит реинвестировать прибыль в развитие IT-компаний с понятным долгосрочным горизонтом планирования», — полагает Бублик.

Директор по развитию бизнеса «СКБ Контур» считает, что государство сейчас делает все возможное для развития индустрии, и хотелось бы, пожалуй, лишь сохранения текущего состояния и текущих мер поддержки хотя бы на среднесрочный период.

Финансовый директор Arenadata Анатолий Смирнов говорит, что «айтишники» в последние годы смогли добиться успеха благодаря поддержке государств. Эксперт отмечает, что власти идут навстречу отрасли, ведь налог на прибыль с 2025 года планируется установить опять «льготным». Конечно, это не «нулевая» ставка, но 5% — это и не 25%, как для всех. Смирнов считает, что особого влияния на разработчиков, на развитие существующих и создание новых решений, рост налогов не окажет.

«Чистая прибыль российских IT-компаний растет примерно на 30% в год, а у отдельных игроков рынка — на 50% и выше при сохранении высокой рентабельности на уровне 35-40%. Налоговая ставка в 5% для IT-сектора остается льготной, что свидетельствует о том, что государство продолжает активно поддерживать индустрию и стремиться к цифровому суверенитету», — полагает Смирнов.

Директор Ideco Дмитрий Хомутов добавляет, что повышение ставки в 5% может иметь и неожиданный эффект в виде стимула к инвестициям.

«С увеличением налогов компаниям становится менее выгодно просто накапливать прибыль. Им будет выгоднее вкладывать деньги в развитие и новые технологии, чтобы увеличить продажи и компенсировать увеличенные налоги. То есть, вместо того, чтобы просто держать деньги на счету, компаниям придется больше инвестировать в развитие и инновации, что в итоге может привести к росту отрасли», — считает Хомутов.

Не одной поддержкой сильны

Директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов считает, что компании должны апеллировать не только к внешним, но и внутренним факторам. В условиях роста налогов может понадобиться лучшая работа с кадрами.

«Стоит формировать позитивный рабочий климат и предоставлять гибкие условия труда. Это способствует повышению производительности и мотивации сотрудников, а также в привлечении талантливых разработчиков, что особенно важно в условиях высокого спроса на IT-специалистов», — считает Карпов.

Также имеет смысл обратить внимание на оптимизацию процессов разработки.

«Рассмотреть использование более прогрессивных технологий, например, облачные среды и контейнеризацию, для новых систем, а также повышение производительности устаревших версий вместо трудоемкой миграции на новые. Еще одно направление — приобрести готовый платформенный продукт, который уже присутствует на рынке, а не разрабатывать аналог с нуля, что будет более трудоемко и длительно, направив ценные внутренние ресурсы на более инновационные и критичные для компании задачи», — рассказал топ-менеджер.

Эксперт не видит смысла сокращать инвестиции из-за налогов, так как вложения в разработку могут вернуться в двукратном размере.

«Например, мировые IT-гиганты или крупные компании, имеющие достаточно ресурсов на большие проекты, создавали и направляли несколько инженерных команд на разработку одной и той же задачи. И в итоге выбирали и выводили на рынок решение, которое оказывалось лучшим по совокупности параметров. Удвоение расходов на разработку возвращалось как минимум сторицей – решение получалось быстрее и лучше решало поставленную задачу. Например, чем короче и лаконичнее код, тем быстрее он запускается и сложнее его взломать, поверхность атаки ниже. Но чтобы написать код короче, надо иметь больший опыт, больше знаний, ресурсов и инструментов разработки», — добавил Карпов.

Что известно о поддержке IT-отрасли

Как рассказал в рамках ПМЭФ замглавы администрации президента Максим Орешкин, Россия сделала все возможное, чтобы стимулировать молодежь к работе в IT-сфере, сейчас же фундаментальные инженерные специальности переживают подъем и должны быть поддержаны государством. Орешкин уверен, что пик поддержки специалистов в сфере IT в России уже пройден и те условия, которые были созданы в последнее время, сойдут на нет. А вот инженеров, специальности, которые находятся на подъеме, могут поддерживать больше.

Средние зарплаты в IT за два года выросли на 15% (за вычетом налога — до 244 тыс. рублей в месяц). Больше всего — у разработчиков 1С (прирост 46% год к году) и системных аналитиков, сообщал банк «Точка». Самые оплачиваемые позиции — product owner (порядка 305 тыс. рублей), мобильный разработчик (аналогичное вознаграждение) и frontend-разработчик (239 тыс. рублей в месяц). По данным hh.ru, с начала 2024 года число вакансий в IT увеличивается в среднем на 20%. Зарплаты востребованных аналитиков, как уверяет «Точка», поднимаются каждые пять месяцев. При этом на рынке наблюдается недостаток высококвалифицированных кадров.

О том, что с 2025 года «нулевой» налог на прибыль для IT-компаний будет заменен на 5%-тный сообщил президент РФ Владимир Путина на июньском ПМЭФ. Ожидается, что такая ставка будет действовать до 2030 года. Для большинства компаний в РФ с 2025 года, скорее всего, будет установлена ставка в 5%.

Повышенная ставка НДФЛ начнет рассчитываться от дохода в 2,4 млн рублей в год.

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