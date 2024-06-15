Эксперты рассказали, как санкции США в области IT-услуг отразятся на российском бизнесе

Новые санкции США в отношении IT-услуг в России, которые вступят в силу с 12 сентября, могут привести к росту числа случаев пиратства, а также вынудят компании вкладывать средства в свои разработки или сотрудничать с Индией и Китаем. Планы недружественного государства ограничить использование софта для проектирования и производств не станут катастрофой для российского бизнеса, считают опрошенные RB.RU эксперты.

После вступления в силу санкций США в России может увеличиться число случаев IT-пиратства. Такое мнение высказал RB.RU cооснователь и генеральный директор компании «АгроСигнал» (цифровая платформа для сельского хозяйства) Владимир Коршунов.

В свою очередь основатель международной школы программирования и дизайна CODDY Оксана Селендеева, считает, что санкции могут стать стимулом для собственных разработок.

«В краткосрочной перспективе санкции создадут множество трудностей, однако это также может стать стимулом для развития собственного IT-сектора в России, что в долгосрочной перспективе может привести к созданию независимых и конкурентоспособных технологий», — полагает Селендеева.

По словам Коршунова, некоторые решения заменить крайне сложно, особенно в промышленности и проектировании. В первую очередь пиратство затронет специализированные системы проектирования (CAD-системы). Их разработка в России нерентабельна, замена такого ПО трудоемка, поэтому вероятность его пиратства высока, рассказал Коршунов.

Эксперт отметил, что у многих планы США с 12 сентября ограничить IT-консультирование, проектирование и IT-поддержку для российских предприятий вызвали шок, однако паника напрасна.

«Психологический эффект может быть, особенно сейчас, когда люди об этом прочитают и подумают, что все рухнет. Но катастрофического обрушения не произойдет. Если говорить про наших клиентов из АПК, да и не только, основная часть трудностей для бизнеса возникла два года назад, когда ушли SAP и другие крупные вендоры», — сказал эксперт.

По оценке Коршунова, уровень рисков от этого пакета санкций не критичен. Не исключено, что часть решений временно перестанут работать, но глобальной катастрофы не предвидится, считает эксперт.

«Компании уже два года готовились к возможным ограничениям и понимали, что рано или поздно ожидаются ужесточения. Те, кто не успел, смогут переключиться на альтернативные решения, которые уже доступны. Еще весной на конференции по химической промышленности мы видели конкретные примеры того, как бизнес успешно заменяет импортные решения отечественными аналогами. Уверены, что аналогичная работа ведется и в других узких сферах», — обнадежил эксперт.

Коршунов считает, что в сложившейся ситуации, когда платежи за рубеж затруднены, приобрести западные решения напрямую невозможно. Компании, которые продолжают покупать иностранное ПО, действуют на свой риск, который сейчас начинает проявляться.

Основатель международной школы программирования и дизайна CODDY Оксана Селендеева считает, что российские компании, особенно те, которые зависят от западных IT-решений для управления своими предприятиями и производственными процессами, окажутся в сложной ситуации. Им будет необходимо искать альтернативные решения или разрабатывать собственные технологии, что означает повышенные расходы и временные затраты, рост издержек и снижение конкурентоспособности.

Также IT-компании могут обратиться к поставщикам IT-услуг из стран, не поддерживающих санкции, таких как Китай или Индия, однако интеграция новых систем может потребовать времени и дополнительных ресурсов.

Селендеева отмечает, что IT-компании в России, которые предоставляют услуги проектирования, консалтинга и поддержки, могут потерять клиентов из-за запрета на поставку этих услуг в ущерб их бизнесу.

Но есть у происходящего и плюсы. Например, в условиях ограниченного экспорта IT-услуг, российские IT-компании будут вынуждены переориентироваться на внутренний рынок.

«Санкции могут стимулировать развитие программ импортозамещения в IT-секторе, что приведет к созданию российских аналогов западных IT-решений. Это может стать долгосрочным стратегическим преимуществом, но потребует значительных инвестиций и времени», — считает эксперт.

Сократить зависимость от внешних консультационных и поддерживающих услуг также поможет повышение квалификации собственных сотрудников в области разработки и внедрения IT-решений.

12 июня в рамках нового пакета санкций в отношении РФ Минфин США запретил с 12 сентября предоставление любому лицу в России услуг по консультированию и проектированию в области IT, а также услуг IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софта для проектирования и производств. Большинство экспертов и участников отрасли, опрошенных RB, пока затруднились оценить влияние санкций на свои компании, хотя и признались, что сначала испытали шок.

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