Правительство РФ смягчило условия ипотеки для айтишников

IT-специалистам в возрасте до 36 лет дадут возможность оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее требование по минимальной зарплате было универсальным. В городах-миллионниках, чтобы получить льготный кредит, IT-специалистам нужно было иметь уровень дохода не менее 120 тыс. рублей в месяц, в остальных городах и населенных пунктах — 70 тыс. рублей в месяц.

Минимальная зарплата специалистов, работающих в Москве, должна была составлять не меньше 150 тыс. рублей в месяц.

Льготную ипотеку для айтишников запустили в 2022 году. Ставка для таких специалистов составляет до 5% годовых. Максимальный размер кредита для жителей регионов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15%.

Власти ранее уже изменяли условия по льготной ипотеке для IT. Так, в январе 2023 года Мишустин сообщил, что право на ее получение будут иметь сотрудники аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. При этом ввели ряд новых требований, среди которых как раз оказалось требование о минимальной зарплате.

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