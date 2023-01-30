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Власти смягчили условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Правительство смягчает условия для оформления льготной ипотеки для работников сферы IT. Право на ее получения теперь имеют сотрудники аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

Власти смягчили условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов

Ставка по льготной ипотеке сохраняется на уровне 5% годовых, при этом ослабляются требования в пункте доходов.

«Смягчаются и требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству», — разъяснил Мишустин, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в общей сложности с 2022 по 2024 годы льготными условиями по ипотеке могут воспользоваться свыше 50 тыс. сотрудников сферы.

Новые требования и правила:

  • Минимальная зарплата для Москвы остается на уровне 150 тыс. рублей до вычета НДФЛ, для городов-миллионников — 120 тыс. рублей, для других регионов — от 70 тыс. рублей
  • Стаж работы в аккредитованной компании должен быть не меньше пяти лет
  • Доход будет определяться на основании места работы, указанного в трудовом договоре
  • Возможность оформить ипотеку по льготной ставке сохраняется в течение полугода после увольнения сотрудника (раньше было три месяца)

Летом Минцифры предлагало изменить условия льготной ипотеки для IT-специалистов и понизить ставку с 5% до 3%. А в сентябре крупные российские банки сообщили о снижении спроса на льготную ипотеку. Эксперты тогда указывали на завышенные требования как к заемщикам, так и к работодателям.

Фото на обложке: Unsplash

 

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