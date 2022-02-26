IT-специалисты опубликовали открытое письмо с осуждением военной операции РФ на территории Украины

Представители российской IТ-индустрии составили открытое письмо против военной операции России на территории Украины. В нем они отмечают, что «прогресс и развитие технологий во благо человеку невозможны в условиях войны и угроз жизням и здоровью людей».
Не текущий момент письмо подписало почти четыре тысячи человек.
Форму письма, под которой все желающие смогли оставить подпись, опубликовала у себя в Facebook продакт-менеджер HeadHunter Наталья Лукьянчикова.
Среди согласных с содержанием документа — представители HeadHunter, «Яндекса», «Сбера», «Тинькофф», ВТБ, VK, МТС, «Билайна», «Ситимобила», «Циана», Avito, Skyeng, Skillbox, ABBYY, Aviasales, UMoney, JetBrains, Semrush, Arrival, Ozon, Wildberries, Joom, GenX, «DoDo пиццы» и др.
«Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась не с войной, а с миром и прогрессом», — пишут они.
«Просим руководство нашей страны обратить внимание на наш призыв, найти способы урегулировать эту ситуацию мирным путем и не допустить человеческих жертв».
Подобные письма ранее уже опубликовали учителя, учёные и научные журналисты, врачи и работники культуры.
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Фото на обложке: cottonbro / Pexels
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