Каждая пятая IT-компания наймет кандидата из РФ и Беларуси только при условии его переезда в другую страну

Каждая пятая IT-компания потребует от специалистов из России, Беларуси и Украины переезда в более стабильную страну — только при таком варианте будет возможно успешное трудоустройство. Исследование провела IT-рекрутинговая компания Lucky Hunter.

«20% компаний указали, что для успешного найма кандидат обязательно должен переехать в более стабильные страны в случае, если он проживает в Украине, Беларуси или России», — говорится в сообщении.

Часть компаний вовсе перестали нанимать специалистов сразу из всех трех «небезопасных» стран.

При этом некоторые компании, наоборот, сделали фокус на найме специалистов из неблагополучных регионов. Так, 12 респондентов из 130 ответили, что они в приоритетном порядке рассматривают компании из России и Беларуси, а четыре компании дополнительно к этим странам также ищут специалистов из Украины.

Lucky Hunter опросила в ходе исследования 130 респондентов старше 18 лет, преимущественно занимающих позиции IT-рекрутера или HR-специалиста. Также опрос прошли CEO, CTO, нанимающие менеджеры и другие специалисты, задействованные в IT-найме. Результаты опроса отражают ситуацию в найме в IT-компаниях на май.

Ранее стало известно о том, что российские компании начали увольнять или понижать в должности IT-специалистов украинского происхождения.

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