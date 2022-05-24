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РБК узнал об увольнениях российскими компаниями украинских IT-специалистов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские компании начали увольнять или понижать в должности IT-специалистов украинского происхождения, пишет РБК со ссылкой на участников IT-рынка. В первую очередь это затрагивает сотрудников, у которых есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

РБК узнал об увольнениях российскими компаниями украинских IT-специалистов

Информацию изданию также подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. По его мнению, подобное негласное требование поступает от госзаказчиков, с которыми работают компании. Конкретные предприятия собеседники издания при этом не называют.

По словам одного из источников, украинских IT-специалистов увольняют из-за опаски «диверсий».

Собеседник на рынке кибербезопасности уточняет, что в настоящее время службы внутренней безопасности в компаниях «особо пристально следят» за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины, и рекомендуют не работать с такими специалистами. В первую очередь это касается тех сотрудников, у кого есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Бегтин сообщил, что в России не очень много IT-специалистов с Украины. Обычно они работали на аутсорсе или на офшорных программистов, «после того как те начали активно перебираться на Украину после 2014 года». По словам Бегтина, в России существует дефицит IT-специалистов, однако указал на риски диверсий, которые уже происходят в части компаний.

Представители «Яндекса», МТС, Ozon, Сбербанка и «Почты России» сообщили РБК, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих работников. При этом они не стали уточнять, известно ли им о случаях дискриминации украинских IT-специалистов в России.

Фото на обложке: Unsplash

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