Основатель «Поселка программистов» под Кировом приостановил проект и запустил на его территории глэмпинг

Основатель «Поселка программистов» под Кировом Алексей Конышев приостановил проект. С 2014 года предпринимателю удалось продать только 10% территории. На фоне затянувшегося конфликта с жителями и минимального спроса Конышев решил перестать развивать коттеджный поселок в текущем виде и открыл на невыкупленной территории глэмпинг.

«Коммерческий формат коттеджного поселка в наших условиях лишен смысла. Этот рынок сейчас перенасыщен предложениями, а спрос минимальный. Поэтому и пришлось выбирать другую модель — глэмпинг и тематический парк, которые гораздо более жизнеспособны», — сообщил Конышев в интервью RB.RU.

Сейчас на месте «Поселка программистов» предприниматель развивает «Парк Инженер» — глэмпинг с тематическим инженерным парком на берегу озера. Планируется, что гости будут приобщаться к инженерии и технической культуре, слушать тематические лекции.

Конышев инвестировал в развитие 12 млн рублей собственных средств.

Проект стартовал летом 2020 года и сейчас приносит первую прибыль, которая реинвестируется в развитие инфраструктуры (сумма не раскрывается). Конышев рассчитывает полностью упаковать продукт для работы с федеральным трафиком за 2–3 года, а после — привлечь инвесторов для масштабирования.

Глэмпинг работает круглогодично. Пиковые месяцы — июль-август и январь-февраль, самые низкие по загрузке — апрель и октябрь. Среднегодовая загруженность составляет порядка 40%.

На территории глэмпинга сейчас восемь домов — из них семь представлены в мини-формате, позволяют заселить двоих гостей на площади 10 кв. м. Один семейный дом рассчитан на четверых, его площадь превышает 20 кв. м. При полной загрузке на территории глэмпинга одновременно могут разместиться 18 человек.

Опрошенные RB.RU эксперты считают, что интерес к размещению в глэмпингах, а также в целом к экотуризму растет. Построить глэмпинг проще и дешевле, чем классический отель, и окупаются они быстрее.

Формат отдыха в глэмпинге завоевал свою аудиторию и востребован, считает основатель экопарка «Ясно Поле» Дмитрий Черепков. «Можно сказать, что на них [глэмпинги] сейчас бум. С учетом того, что Ростуризм дает гранты* на создание глэмпингов, в ближайшее время появятся сотни таких объектов по всей стране», — прогнозирует эксперт.

Вырос интерес не столько к глэмпингам, сколько в целом к экотуризму и отдыху на природе, считает сооснователь проекта по строительству «умных» эко-отелей Jewelberry glamping Виталий Язвенко: «Хорошего номерного фонда на природе почти нет, чаще всего это старые советские лагеря и "стандартные бетонные каркасы". Глэмпинги из-за их скорости запуска начали закрывать спрос на такой тип отдыха».

По данным сооснователя Jewelberry glamping, глэмпинги окупаются быстрее, чем классические объекты размещения, однако необходимо учитывать, что, например, вилла простоит несколько десятков лет, а купол глэмпинга нужно будет заменить уже 7–10. «Обычно за это время глэмпинг успевает окупиться, если правильно все рассчитать», — добавляет Язвенко.

«Поселок программистов», рядом с которым сейчас развивается глэмпинг, располагается в деревне Беляевская Кировской области. Алексей Конышев — основатель проекта — переехал из Кирова в Москву и работал в «Яндексе», а позднее решил вернуться и создать поселок, где будут жить специалисты из IT-сферы.

Поселок существует с 2014 года, за это время Конышеву удалось продать только 10% территории. В 2019 году между Алексеем Конышевым и его соседями началась серия затяжных конфликтов, которая в том числе повлияла на его решение распорядиться свободными площадями по-другому.

«Поселок программистов» — один из нескольких техногородов в России. RB.RU разобрался, как развиваются такие поселения сейчас и что изменилось в их существовании.

*На строительство «быстровозводимых объектов размещения» из резервного фонда кабинета министров выделено 4 млрд рублей. Соответствующее постановление 21 апреля 2022 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Предоставлены Алексеем Конышевым