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Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO на неопределенный срок

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Первичное размещение акций ivi переносится из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина. Онлайн-кинотеатр должен был разместиться на Нью-йоркской бирже NASDAQ до конца января 2021 года, сообщает Forbes.

Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO на неопределенный срок

Материнская компания ivi.ru Media Ltd (зарегистрирована на Кипре) подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В декабре 2020 года депутат Горелкин предложил законопроект, ограничивающий до 20% долю иностранного владения аудиовизуальными сервисами, работающими в России.

В декабре ассоциация «Интернет-видео» (входят ivi, Okko, Megogo, Amediateka, Start и др.) направили Антону Горелкину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну отзыв на законопроект.

В нем представители сервиса пояснили, что поправки Горелкина ограничат привлечение капитала в отечественные компании, остановят их развитие и откатят рынок на несколько лет назад, уточняет суть отзыва издание. Горелкин уточнил Forbes, что не знал о планах ivi на IPO и добавил, что компания к нему не обращалась.

Аналитики перед размещением оценивали ivi в $700-800 млн. На данный момент у компании есть несколько крупных акционеров, среди которых фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, «Интеррос».

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Выручка компании по итогам 2019 года составила 6,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 55%, но всё же ivi остается операционно убыточной компанией. Основал онлайн-кинотеатр в 2010 году предприниматель Олег Туманов.

Источник Forbes уточнил, что сейчас компания пытается добиться смягчения или отмены законопроекта, инвесторы ждут развития ситуации.

Фото: Imagentle / Shutterstock

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