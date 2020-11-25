Онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на проведение IPO в США

Головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi подала заявление о регистрации первичного публичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает РБК.

Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd планирует разместить депозитарные акции на Nasdaq. На сайте SEC документы компании недоступны, точные параметры и дата размещения не известны.

По данным источников издания, выход на биржу возможен в первом квартале 2021 года. В пресс-службе ivi не стали комментировать РБК информацию о заявке на IPO.

О планах ivi на размещение ценных бумаг в США ранее сообщало агентство Reuters. По его сведениям, координаторами размещения могут стать банки JPMorgan и Goldman Sachs, а также «Альфа-банк» и ВТБ. По прошлогодним данным онлайн-кинотеатр мог быть оценён в $700-800 млн.

Ivi был основан в 2010 году. Среди инвесторов онлайн-кинотеатра — фонды Baring Vostok, Tiger Global, Frontier Ventures, РФПИ и другие. По итогам первой половины 2020 года ivi был в лидерах по выручке среди других онлайн-видеосервисов, приводит расчёты Telecom Daily. Выручка онлайн-кинотеатра выросла почти на 58% до 4,3 млрд рублей год к году.

Вчера в рамках IPO стали торговаться акции Ozon. Сразу после открытия торгов первоначальная цена одной акции в $30 повысилась более, чем на 40% на Nasdaq в США и на 33% — на Московской бирже.

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