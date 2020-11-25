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Ozon назвал цену первичного размещения акций в рамках IPO

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Стоимость первичного размещения акций Ozon Holdings PLC в рамках IPO составит $30 за бумагу. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Ozon назвал цену первичного размещения акций в рамках IPO

Эксперты Forbes считают, что после выхода на биржу акции Ozon еще вырастут в цене. Первоначально планировалось выставить акции в ценовом диапазоне $22,5-27,5 за бумагу. На торги в ходе IPO заявлены 33 млн американских депозитарных акций (АДА).

Также Ozon предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных АДА. В их числе — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».

«Ожидается, что ADS начнут торговать на Nasdaq Global Select Market под тикером «OZON» 24 ноября 2020 года, а предложение будет закрыто 27 ноября 2020 года при соблюдении обычных условий закрытия», — отмечается в сообщении компании.

Ozon рассчитывает привлечь в ходе размещения $990 млн.

Напомним, компания подала заявку на IPO на бирже Nasdaq в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2 ноября. Верхняя граница оценки компании составляет $12 млрд, нижняя — $4 млрд.

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Фото: dencg / Shutterstock

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