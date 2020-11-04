Ozon решил разместить акции в рамках IPO на бирже Nasdaq

Российская платформа электронной коммерции Ozon приняла решение разместить свои ценные бумаги в рамках IPO на бирже Nasdaq. Об этом говорится в сообщении компании.

Параметры IPO, включая стоимость бумаг и планируемую сумму инвестиций, не раскрываются.

Ozon также опубликовал проспект к IPO. В нем сообщается, что связанные с Baring Vostok фонды могут в перспективе принять участие в частном размещении акций по цене IPO, но объем размещения не указан.

Андеррайтерами IPO станут банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Сбербанк, ВТБ и «Ренессанс».

В документе также говорится, что оборот от продаж товаров и услуг Ozon (без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам 9 месяцев выросло на 130% год к году и составило 44,3 млн. Число активных продавцов выросло в 4 раза и составило на конец сентября 18 100.

Кроме того, Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со Сбербанком. По условиям соглашения, ритейлер должен выплатить 1 млрд рублей банку в случае нарушений обязательств по договору.

Сбербанк потребовал от компании полной выплаты компенсации за разрыв соглашения и объяснений, Ozon предоставил такие объяснения, следует из проспекта. Если стороны не смогут мирно урегулировать вопрос, вероятно арбитражное разбирательство.

О каком именно соглашении идет речь и почему оно было разорвано, из проспекта неясно.

О том, что Ozon начал подготовку к первичному публичному размещению, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, компания оценивается в $3-5 млрд.

Ozon на 45,2% принадлежит АФК «Система» (с учетом доли фонда Sistema VC), 45,1% — у Baring Vostok. Совладельцами Ozon также являются фонды Index Ventures и Princeville Global.

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