Ozon начал подготовку к проведению IPO в США

Российский онлайн-ретейлер Ozon начал подготовку к первичному публичному размещению акций в США. По оценкам компании, выход на IPO состоится в конце текущего — начале следующего года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Ozon конфиденциально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для IPO. Банки Goldman Sachs и Morgan Stanley были выбраны в качестве глобальных координаторов возможного листинга. Стоимость Ozon оценивается в $3-5 млрд.

Ритейлер станет первой российской компанией, вышедшей на IPO в США, с тех пор, как в мае 2019 года на Nasdaq разместил акции онлайн-портал по поиску работы HeadHunter, говорится в сообщении. Его инвесторы тогда оценили в $675 млн.

Отмечается, что деятельность Ozon характеризуется благоприятными показателями развития. В начале сентября компания информировала, что ее оборот от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 45,8 млрд рублей с НДС.

В июне этого года Сбербанк рассматривал покупку доли Ozon в размере 30%. Однако сейчас сообщается, что переговоры не были успешными, и ритейлер сделал свои приоритетом вариант с IPO.

В 2019 году акционеры Ozon — фонды Baring Vostok и АФК «Система» Владимира Евтушенкова — рассматривали возможность IPO к 2020-2021 году. «Система» владеет 43% акций ритейлера, Baring Vostok — 40% .

Также выход на IPO в США рассматривает российский онлайн-кинотеатр Ivi. По данным Reuters, цель обоих размещений — получение средств на развитие.

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