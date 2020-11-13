Наивысшая оценка Ozon для IPO составила $12 млрд

Напомним, что российская платформа электронной коммерции Ozon приняла решение разместить свои ценные бумаги в рамках IPO на бирже Nasdaq. Андеррайтерами IPO в проспекте указаны Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».

По данным Forbes, Sberbank CIB оценивает Ozon для размещения в $4-8,5 млрд. «ВТБ Капитал» дал оценку в $4,7-7,1 млрд, Goldman Sachs — в $6-12 млрд.

В октябре WSJ сообщал, что оценка компании для первичного размещения акций составляет $3-5 млрд. При этом американская аналитическая компания Renaissance Capital предполагала, что в ходе IPO Ozon сможет привлечь до $500 млн. Теперь один инвестбанк из числа организаторов считает, что компания при успешном размещении может привлечь $750 млн и выше, пишет Forbes.

«Сейчас идет, так называемая, неделя investor education, когда банки-организаторы неофициально общаются с потенциальными инвесторами, рассказывая им о компании, ее финансовых показателях, оценках и прочих деталях. На следующей неделе может начаться road show, а само размещение может пройти в ближайшие две недели», — рассказал один из источников издания.

По полученной изданием информации, размещение Ozon сейчас вызывает большой интерес, так как это единственная российская компания из e-commerce, которая выходит на рынок.

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