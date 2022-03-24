Издательства откажутся от книг с упоминанием запрещенных соцсетей

Издательства больше не будут выпускать книги, в названиях и на обложках которых упоминаются запрещенные в России соцсети. Книжные магазины ждут от властей разъяснений по поводу уже отпечатанной и поступившей в продажу литературы.
Издательства изменят обложки книг, в названиях или оформлении которых фигурируют Facebook* и Instagram*, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в РФ, сообщил РБК.
В основном подобная литература имеется в ассортименте двух российских издательств: «Эксмо-АСТ» и «Альпина». Большинство этих книг написано в жанре нон-фикшн и посвящено бизнес-тематике, SMM и блогерам.
Как пояснили в «Эксмо-АСТ», компания откажется от любых «ссылок и логотипов» запрещенных соцсетей на книгах, которые уйдут в печать после 21 марта 2022 года. Решения по книгам, которые уже находятся в продаже, в типографиях и на складах, будут приниматься на основе дополнительных разъяснений от властей.
Издательство «Альпина» приняло аналогичное решение. Любые текстовые и визуальные упоминания соцсетей будут убраны с обложек и оборотов новых книг, отметили в компании.
Книжный ритейлер «Читай-город — Буквоед» пока ждет разъяснений от властей по поводу продажи уже имеющихся на складах экземпляров с символикой Instagram* и Facebook*. Сервис электронных книг «ЛитРес» также рассматривает возможность сохранить в библиотеке книги с символикой соцсетей. Но обложки или иллюстрации новых книг в случае несоответствия новым требованиям будут отправляться на доработку. То же самое касается и текстов без сносок.
Российский суд признал Meta* экстремистской организацией и запретил Facebook* и Instagram* 21 марта 2022 года. Такое решение суд вынес по иску Генпрокуратуры.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ
Фото на обложке: l i g h t p o e t /
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