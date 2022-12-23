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«Райффайзенбанк» изменил условия валютных переводов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 23 декабря «Райффайзенбанк» меняет условия валютных переводов в российские и иностранные банки. Минимальная сумма перевода в приложении банка теперь составит $5 тыс. или эквивалент в валюте перевода по курсу ЦБ РФ в день операции.

«Райффайзенбанк» изменил условия валютных переводов

За перевод будет взиматься комиссия в размере 2%, минимальная комиссия — 100 единиц в валюте счета, максимальная — 300 единиц. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

В отделении банка минимальная сумма перевода в другие банки остается прежней: $5 тыс., или €5 тыс., или 500 тыс. японских иен. Комиссия за такой перевод составит 3%, минимальная комиссия — 100, максимальная — 300 единиц в валюте счета.

  • Пару дней назад «Райффайзенбанк» ввел комиссию в 0,5% за переводы на платежные сервисы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и Universal Bank. 
  • В ноябре «Райффайзенбанк» отменил комиссию за переводы по Системе быстрых платежей (СБП) до 31 декабря. Комиссия взималась при сумме перевода более 100 тысяч рублей в течение календарного месяца.
  • В октябре «Райффайзенбанк» попал в перечень кредитных организаций, которым запрещено совершать сделки с долями и акциями иностранных юридических лиц.

Фото на обложке: Unsplash

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