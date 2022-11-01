«Райффайзенбанк» отменил комиссию за переводы через СБП

«Райффайзенбанк» отменяет комиссию за переводы по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 ноября до 31 декабря. Об этом кредитная организация сообщила в своем Telegram-канале.
Там напомнили, что комиссия взималась при сумме перевода более 100 тысяч рублей в течение календарного месяца.
Летом «Райффайзенбанк» отчитался о рекордной с 2011 года квартальной прибыли. За три месяца второго квартала дочерняя структура австрийского Raiffeisen смогла заработать больше, чем за весь 2021 год — $544 млн.
В октябре «Райффайзенбанк» попал в перечень кредитных организаций, которым запрещено совершать сделки с долями и акциями иностранных юридических лиц.
Фото на обложке: Kapustin Igor /
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