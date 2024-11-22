Глава Jaguar назвал реакцию на ребрендинг «полыханием нетерпимости»

Глава Jaguar Роудон Гловер назвал реакцию пользователей соцсетей на ребрендинг автоконцерна «полыханием нетерпимости». Об этом топ-менеджер заявил в интервью Financial Times. Компания представила новый логотип в видео, где были модели в ярких нарядах, но отсутствовали автомобили.

По словам Гловера, суть ролика заключалась в том, чтобы «отойти от традиционных автомобильных стереотипов». «Нам нужно заново утвердить наш бренд в совершенно другой ценовой категории, поэтому мы должны действовать по-новому», — пояснил он.

Однако идея, заложенная в видео, затерялась из-за гнева пользователей, отметил топ-менеджер, добавив, что его разочаровала «мерзкая ненависть и нетерпимость» некоторых комментаторов по отношению к моделям в видео.

В целом же реакция на ребрендинг Jaguar, по мнению Гловера, была «очень позитивной».

Jaguar представил новый логотип 18 ноября. Его отличительная черта — отсутствие фирменного символа бренда — ягуара. Новая эмблема автоконцерна представляет собой первую и последнюю буквы из названия автопроизводителя, вписанные в круг.

В компании объяснили ребрендинг тем, что Jaguar «начинает перерождение, представляя новую айдентику, которая подчеркивает его уникальный характер». В 2025 году автоконцерн планирует стать люксовой маркой, которая будет продавать только электромобили.

Новый рекламный ролик Jaguar, видео: Jaguar / YouTube

Фото на обложке: Jaguar