Минцифры передумало тратить 22 млрд рублей на развитие ОС «Аврора» в ближайшие два года, китайский Hongqi, вьетнамский Vinfast и ряд других брендов могут выйти на российский авторынок в 2023 году и другие события 13 января.

Рост доли ПО в промышленности, новые автобренды: главное 13 января