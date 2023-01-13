Рост доли ПО в промышленности, новые автобренды: главное 13 января

Карина Пардаева
Минцифры передумало тратить 22 млрд рублей на развитие ОС «Аврора» в ближайшие два года, китайский Hongqi, вьетнамский Vinfast и ряд других брендов могут выйти на российский авторынок в 2023 году и другие события 13 января.
Рост доли ПО в промышленности, новые автобренды: главное 13 январяКарина Пардаева
Мир
- В Венеции отложили до лета ввод платы с туристов за однодневное посещение города без ночевки. Планируется взимать от €3 до €10 с человека.
Россия
- Минцифры передумало тратить 22 млрд рублей на развитие ОС «Аврора» в ближайшие два года. Средства предназначались на субсидирование разработки приложений для ОС и адаптации под нее мобильных устройств, но в правительстве решили, что это нецелесообразно.
Бизнес
- На новогодних каникулах 2023 года продажи билетов на развлекательные мероприятия у большинства операторов оказались выше, чем в январе 2022 года. Участники рынка объясняют ситуацию низкой базой прошлого года, когда сохранялись антиковидные ограничения, а также внутренним туризмом.
- Больше 50% россиян, выезжавших за рубеж на новогодних каникулах, выбирали страны СНГ и ближнего зарубежья, следует из данных сотовых операторов. Выросла популярность Грузии и Казахстана, а также Таиланда.
- Российские фармритейлеры столкнулись с ограничением поставок препарата «Сталораль», выпускаемого французской Stallergenes. Это средство применяется при аллерген-специфической иммунотерапии. Российский аналог выпускается в меньших объемах, говорят эксперты.
- 59% россиян стали меньше тратиться на одежду и обувь во второй половине 2022 года. Почти половина граждан перешла на более дешевые вещи
Технологии
- Доля российского ПО в промышленности должна вырасти до 90% к 2030 году. Это редусмотрено в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение», которую утвердил кабмин в декабре 2022 года.
Транспорт
- Китайский Hongqi, вьетнамский Vinfast и ряд других брендов могут выйти на российский авторынок в 2023 году.
- Росавиация потребовала от авиакомпаний отчитаться о культурном уровне и поведении пилотов и бортпроводников. Основанием для проверок чиновники называют жалобы пассажиров на ненормативную лексику.
Фото на обложке: PHOTOCREO Michal Bednarek /
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