Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Электромобили Tesla подешевели в США и Европе на 17-20%

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Tesla решили снизить цены на автомобили в США и Европе на 17-20%, передает агентство Reuters. Решение связано с результами компании за четвертый квартал 2022 года, которые не оправдали ожиданий аналитиков с Уолл-стрит.

Электромобили Tesla подешевели в США и Европе на 17-20%

Генеральный директор Tesla Илон Маск полагает, что понижение стоимости элекромобилей повысит спрос. После того, как компания объявила об этом шаге, акции Tesla потеряли 3,8%. 

В Соединенных штатах цена на Model 3 и Model Y опустилась на 6-20%, также подешевели Model X и Model S. Базовая Model Y теперь стоит $52,990 вместо $65,990. В Германии Model 3 и Model Y теряют 1-17% стоимости в зависимости от комплектации. По сниженной цене приобрести электромобили Tesla смогут также покупатели из Австрии, Франции и Швейцарии.

В начале месяца Tesla приняла решение понизить цены на свои машины на азиатском рынке из-за недостаточного спроса. Этот шаг вызвал возмущение владельцев электромобилей из Китая, которые оформили покупку до снижения стоимости. Сотни собственников Tesla пришли в выставочные залы компании в Шанхае и потребовали компенсировать им разницу в цене.

В декабре генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций компании на $3,58 млрд, его доля в автопроизводители сократилась до 13,4%. В конце года акции Tesla обрушились на 11%. После этого Маск призвал сотрудников не переживать по поводу «сумасшествия на фондовом рынке». Бизнесмен выразил надежду, что в будущем Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире.

Фото на обложке: Vitaliy Karimov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  2. 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
  3. 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
  4. 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
  5. 5 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ