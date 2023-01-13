Электромобили Tesla подешевели в США и Европе на 17-20%

В Tesla решили снизить цены на автомобили в США и Европе на 17-20%, передает агентство Reuters. Решение связано с результами компании за четвертый квартал 2022 года, которые не оправдали ожиданий аналитиков с Уолл-стрит.

Генеральный директор Tesla Илон Маск полагает, что понижение стоимости элекромобилей повысит спрос. После того, как компания объявила об этом шаге, акции Tesla потеряли 3,8%.

В Соединенных штатах цена на Model 3 и Model Y опустилась на 6-20%, также подешевели Model X и Model S. Базовая Model Y теперь стоит $52,990 вместо $65,990. В Германии Model 3 и Model Y теряют 1-17% стоимости в зависимости от комплектации. По сниженной цене приобрести электромобили Tesla смогут также покупатели из Австрии, Франции и Швейцарии.

В начале месяца Tesla приняла решение понизить цены на свои машины на азиатском рынке из-за недостаточного спроса. Этот шаг вызвал возмущение владельцев электромобилей из Китая, которые оформили покупку до снижения стоимости. Сотни собственников Tesla пришли в выставочные залы компании в Шанхае и потребовали компенсировать им разницу в цене.

В декабре генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций компании на $3,58 млрд, его доля в автопроизводители сократилась до 13,4%. В конце года акции Tesla обрушились на 11%. После этого Маск призвал сотрудников не переживать по поводу «сумасшествия на фондовом рынке». Бизнесмен выразил надежду, что в будущем Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире.

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