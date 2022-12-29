Маск заявил, что Tesla станет «самой ценной компанией на Земле»

Генеральный директор Tesla Илон Маск призвал сотрудников компании не паниковать и не беспокоиться из-за «сумасшествия на фондовом рынке», узнало агентство Reuters.
В среду акции производителя электромобилей восстановились после обрушения на 11%. Маск выразил уверенность, что Tesla, в которой ему принадлежит 13,4%, «станет самой ценной компанией на Земле». Однако, по словам миллиардера, речь идет о долгосрочной перспективе.
В письме сотрудникам предприниматель призвал к наиболее активной работе в ближайшие дни, это «будет иметь реальное значение». Он заявил о необходимости нарастить поставки в конце квартала. Ранее Tesla объявила о скидках на свои товары в США и Китае.
Бумаги компании обрушились в декабре на новости о том, что производитель сократит выпуск на заводе в Шанхае из-за коронавирусных ограничений. Накануне акции восстановились.
В середине декабря предприниматель продал 22 млн акций компании на сумму $3,6 млрд. Неделей позже Маск заявил, что в ближайшие два года не будет продавать бумаги Tesla.
Фото на обложке: Vitaliy Karimov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
- 5 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022