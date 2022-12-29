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Маск заявил, что Tesla станет «самой ценной компанией на Земле»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Генеральный директор Tesla Илон Маск призвал сотрудников компании не паниковать и не беспокоиться из-за «сумасшествия на фондовом рынке», узнало агентство Reuters.

Маск заявил, что Tesla станет «самой ценной компанией на Земле»

В среду акции производителя электромобилей восстановились после обрушения на 11%. Маск выразил уверенность, что Tesla, в которой ему принадлежит 13,4%, «станет самой ценной компанией на Земле». Однако, по словам миллиардера, речь идет о долгосрочной перспективе.

В письме сотрудникам предприниматель призвал к наиболее активной работе в ближайшие дни, это «будет иметь реальное значение». Он заявил о необходимости нарастить поставки в конце квартала. Ранее Tesla объявила о скидках на свои товары в США и Китае.

Бумаги компании обрушились в декабре на новости о том, что производитель сократит выпуск на заводе в Шанхае из-за коронавирусных ограничений. Накануне акции восстановились.

В середине декабря предприниматель продал 22 млн акций компании на сумму $3,6 млрд. Неделей позже Маск заявил, что в ближайшие два года не будет продавать бумаги Tesla.

Фото на обложке: Vitaliy Karimov / Shutterstock

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