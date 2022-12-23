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Илон Маск отказался продавать акции Tesla в ближайшие два года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск решил не продавать акции компании в течение двух лет. Предприниматель предполагает «серьезную рецессию» в 2023 году.

Илон Маск отказался продавать акции Tesla в ближайшие два года

Маск уверен, что из-за рецессии спрос на дорогие товары упадет, пишет Reuters со ссылкой на высказывание главы компании в аудиочате Twitter Spaces.

В середине декабря Илон Маск продал 22 млн акций Tesla на сумму $3,6 млрд. Их цена варьировалась от $156 до $176 за штуку. В ноябре стоимость ценных бумаг компании на бирже заметно снизилась.

Инвесторы стали переживать, что предприниматель после покупки Twitter стал меньше уделять внимания своему бизнесу в сфере электромобилей. 

Сейчас Маску принадлежит 13,4% Tesla.

Фото на обложке: Ivan Marc / Shutterstock

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