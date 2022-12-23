Илон Маск отказался продавать акции Tesla в ближайшие два года

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск решил не продавать акции компании в течение двух лет. Предприниматель предполагает «серьезную рецессию» в 2023 году.
Маск уверен, что из-за рецессии спрос на дорогие товары упадет, пишет Reuters со ссылкой на высказывание главы компании в аудиочате Twitter Spaces.
В середине декабря Илон Маск продал 22 млн акций Tesla на сумму $3,6 млрд. Их цена варьировалась от $156 до $176 за штуку. В ноябре стоимость ценных бумаг компании на бирже заметно снизилась.
Инвесторы стали переживать, что предприниматель после покупки Twitter стал меньше уделять внимания своему бизнесу в сфере электромобилей.
Сейчас Маску принадлежит 13,4% Tesla.
Фото на обложке: Ivan Marc /
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