Владельцы Tesla в Китае потребовали компенсации после резкого снижения цен на машины

Владельцы автомобилей Tesla в Китае потребовали от производителя скидок после внезапного снижения стоимости машин, пишет Reuters. По данным издания, сотни человек собрались в выставочных залах компании в Шанхае.

Показатели Tesla в четвертом квартале 2022 года не оправдали прогнозов аналитиков. За последние три месяца года производитель поставил 405 тыс. машин, на Уолл-стрит ожидали, что это число достигнет 433 тыс. автомобилей.

По мнению экспертов, такие показатели связаны с низким спросом на продукцию бренда в Китае. В пятницу, 6 января, компания опустила цены электромобилей на азиатском рынке на 13-24%. Как пишет агентство Reuters, этот шаг объяснили необходимостью стимулировать спрос на заводе в Шанхае.

Владельцы Tesla, купившие машины ранее, не предполагали, что они так резко подешевеют. Завершение срока государственной субсидии побудило многих автолюбителей приобрести машины до конца 2022 года.

Полиция организовала переговоры покупателей с представителями компании, на которых собравшиеся озвучили свои претензии и требования. В частности, они ожидают извинений и компенсации переплаты. В Tesla обещали рассмотреть список требований и ответить до вторника.

В декабре генеральный директор компании Илон Маск продал акции Tesla на сумму $3,6 млрд. За последний год бумаги производителя потеряли около 70% своей стоимости. Однако Маск призвал сотрудников не волноваться из-за «сумасшествия на фондовом рынке». Предприниматель выразил надежду, что в будущем Tesla сможет стать самой дорогостоящей компанией в мире.

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