Японские компании объединились для создания «экономической зоны метавселенной»

Как сообщается в официальном объявлении Fujitsu, ряд крупных японских компаний технологического сектора подписал соглашение о совместном развитии метавселенной в стране. Инициативу поддержали JCB Co., Ltd., Mizuho Financial Group, Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Resona Holdings, Inc., Sompo Japan Insurance, Inc., Toppan Inc., Fujitsu Ltd и TBT Lab Inc.

Вместе компании планируют работать над стандартизацией инструментов для развития метавселенной. Каждый из участников будет отвечать за свою сферу, которая определена заранее. Например, Mitsubishi сконцентрируется на финансовой части метавселенной, а Sumitomo Mitsui Financial Group будет продвигать креативную экономику и геймификацию жизни.

В соглашении также упоминается возможность предоставления построенной участниками инфраструктуры компаниям и государственным учреждениям за пределами Японии в будущем.

Помимо образования «экономической зоны метавселенной», компании анонсировали создание открытой экосистемы под названием «Ryugukoku». Ожидается, что уже в ближайшее время это вызовет следующую волну развития метавселенных в мире.

