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Имя старое, машина новая: Mitsubishi презентовала электрокроссовер Airtrek

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Компания Mitsubishi Motors представила на автосалоне в Гуанчжоу новый электрический кроссовер, для которого возродили название Aitrek. Именно так раньше называли Outlander первого поколения для рынка КНР.

Имя старое, машина новая: Mitsubishi презентовала электрокроссовер Airtrek

Airtrek – совместный продукт Mitsubishi и китайской компании GAC. Внешне он представляет собой перелицованную версию китайской модели Aion V. Отличия сводятся лишь к передней части кузова с фирменным X-стилем, другой оптике, линии остекления и дизайну бамперов.

Интерьер новинки выполнен в минималистичном стиле 

Интерьер у электрокара оригинальный. Здесь два экрана, один из них отвечает за цифровую приборную панель, другой отображает информацию мультимедийной системы. Габариты у новинки следующие: 4630 мм в длину, 1920 мм в ширину и 2830 мм в высоту. По неофициальным данным, Airtrek оснащен единственным электромотором мощностью 184 л.с. Автомобиль сможет проехать без подзарядки до 520 км.

В компании отмечают, что серийное производство Airtrek планируется наладить на мощностях совместного предприятия GAC-Mitsubishi в 2022 году. Дата начала продаж и цены на новинку обещают объявить позже.

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Фото: Mitsubishi

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