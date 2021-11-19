Имя старое, машина новая: Mitsubishi презентовала электрокроссовер Airtrek

Компания Mitsubishi Motors представила на автосалоне в Гуанчжоу новый электрический кроссовер, для которого возродили название Aitrek. Именно так раньше называли Outlander первого поколения для рынка КНР.
Airtrek – совместный продукт Mitsubishi и китайской компании GAC. Внешне он представляет собой перелицованную версию китайской модели Aion V. Отличия сводятся лишь к передней части кузова с фирменным X-стилем, другой оптике, линии остекления и дизайну бамперов.
Интерьер новинки выполнен в минималистичном стиле
Интерьер у электрокара оригинальный. Здесь два экрана, один из них отвечает за цифровую приборную панель, другой отображает информацию мультимедийной системы. Габариты у новинки следующие: 4630 мм в длину, 1920 мм в ширину и 2830 мм в высоту. По неофициальным данным, Airtrek оснащен единственным электромотором мощностью 184 л.с. Автомобиль сможет проехать без подзарядки до 520 км.
В компании отмечают, что серийное производство Airtrek планируется наладить на мощностях совместного предприятия GAC-Mitsubishi в 2022 году. Дата начала продаж и цены на новинку обещают объявить позже.
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Фото: Mitsubishi
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