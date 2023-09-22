Бизнесмен Игорь Ким может получить лизинговый актив уходящей из РФ Mitsubishi — «Интерфакс»

Предприниматель Игорь Ким, которому в течение последнего года перешли лизинговые и производственные активы ряда зарубежных компаний, может приобрести лизинговую компанию из периметра японской Mitsubishi — MC Intermark Auto. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник.

Речь идет о лизинговой «дочке» японского конгломерата, актив может получить принадлежащий Игорю Киму фонд ExpoCapital. Зимой эта структура приобрела лизинговую и факторинговую компании производителя сельхозтехники CNH Industrial — ООО «ИФС Лизинг».

Ранее Ким получил контроль в российских дочерних компаниях шведского автоконцерна Volvo. Так, гендиректором завода Volvo Trucks был назначен один из партнеров бизнесмена Алексей Санников. А лизинговую компанию Volvo AB возглавил другой партнер Кима — Никита Ряузов.

Лизинговая компания MC Intermark Auto работает с 2004 года, под ее управлением находится парк из более чем 2 тыс. автомобилей в 150 городах России. В 2019 году структура вошла в периметр Mitsubishi Corporation.

Выручка организации по итогам 2022 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с показателями 2021 года и составила 3,6 млрд рублей. Чистая прибыль оценивается в 431 млн рублей, что в 5,4 раза больше, чем годом ранее.

Владельцем 100% долей компании является Intermark Leasing, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Mitsubishi Corporation частично сохранила присутствие в России. И хотя корпорация приостановила поставки продукции в страну, а также прекратила выпуск машин на калужском заводе, из нефтегазового проекта «Сахалин-2» компания решила не выходить.

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