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Минпромторг объявил о передаче активов Volvo в РФ местному инвестору

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минпромторг определил инвестора, к которому перейдут активы шведского автоконцерна Volvo в России и который привлечет локального партнера на автозавод Volvo Trucks в Калуге, пишет «Интерфакс».

Минпромторг объявил о передаче активов Volvo в РФ местному инвестору

«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», — сообщило ведомство.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что несколько «дочек» шведского автоконцерна в России, в том числе завод по производству грузовиков в Калуге, оказались под операционным контролем бизнесмена Игоря Кима.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором завода Volvo Trucks назначен партнер Кима по бизнесу в сфере авторитейла и первый зампред правления принадлежащего бизнесмену «Экспобанка» Алексей Санников. Совладельцами предприятия по-прежнему остаются AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%).

Лизинговое предприятие Volvo AB накануне возглавил еще один партнер Кима — инвестбанкир, сооснователь фонда ExpoCapital Никита Ряузов. Под его руководство также перешло подконтрольное этой компании ООО «Стоков Финансы». Последняя до сих пор контролируется структурами шведского концерна — VFS International AB (99,88%) и Volvo Financial Services GmbH (0,11%). 

О том, что Volvo Group рассматривает продажу бизнеса в России, стало известно в октябре 2022 года. Сообщалось, что активы производителя могут быть оценены в 60 млн евро. Доля Volvo в общем объеме продаж грузовиков в стране по итогам 2021 года составила 8,5%.

Фото на обложке: Unsplash

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