Самым востребованным направлением обучения у бывших заключенных стала Java-разработка

Промежуточные итоги программы от Skillbox по ресоциализации заключенных показали, что самым востребованным направлением обучения среди них стала Java-разработка. Об этом говорится в сообщении компании.

Skillbox Holding Ltd запустил проект #жизньпосле в июле 2022 года. Компания выделила 100 грантов на обучение IT-профессиям на сумму 12 млн рублей. Цель — помочь бывшим заключенным пройти процесс ресоциализации, приобрести профессиональные и социальные навыки, востребованную специальность и преодолеть дискриминацию при трудоустройстве.

Компания получила 98 заявок на участие через четыре месяца после старта программы, согласовала 62 гранта и начала обучать 49 человек.

Среди 12 доступных специальностей обучения по направлениям IT, маркетинга и дизайна наибольшей популярностью у участников проекта пользуется IT-направление (65%).

42% заявителей выбрали курсы по разработке, при этом больше всего пришлось на язык Java — 29%, Python предпочли 7% пользователей, web-разработку — 6%. Остальные заинтересовались аналитикой (11%), тестированием (5%), управлением проектами (5%) и кибербезопасностью (2%).

Второе место занял дизайн, на него подали заявки 16% (графический дизайн, motion-дизайн, photoshop). Маркетинговые профессии оказались чуть менее популярны, их выбрали 14% (SMM-специалист, копирайтер).

Из 49 человек, проходящих обучение, самому молодому участнику проекта сейчас 19 лет, старшему — 53.

43% студентов уже официально на свободе, 22% — отбывают условный срок, 18% — получили наказание в исправительно-трудовых центрах, а 6% — ограничение свободы.

Каждый второй был осужден по 228 статье УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), часть — по 158 (кража), 159 (мошенничество) и 162 (разбой).

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