Skillbox начнет бесплатно обучать бывших заключенных

Образовательный холдинг Skillbox Holding Limited (входит в экосистему VK) запустил проект по ресоциализации заключенных. Люди, имевшие судимость, смогут бесплатно обучаться на курсах Skillbox, сообщил RB.RU представитель холдинга.

На старте компания выделит 100 грантов на обучение IT-профессиям на сумму 12 млн рублей. В рамках пилотного запуска проекта с Липецкой женской колонией №7 10 человек уже проходят обучение в Skillbox.

Цель социальной инициативы — помощь бывшим заключенным в поиске работы и адаптации.

«Выработан регламент и адаптирован курс для колоний, преподаватели знают как себя вести, как на что реагировать. Для бывших заключенных предусмотрен общий поток, это важная часть адаптации в обществе», — сообщили в Skillbox, отвечая на вопрос о том, кто будет вести курсы. Остальные студенты не будут знать о том, что учатся вместе с бывшими заключенными.

Гранты выделяются на обучение двенадцати самым востребованным профессиям образовательной платформы: «Веб-разработчик», «SMM-специалист», «Java-разработчик», «Веб-аналитик» и другие.

Возможность бесплатного обучения будет доступна тем, кто был осужден за нетяжкие преступления и освободился условно-досрочно в 2021–2022 году. Чтобы получить грант, на сайте проекта Жизньпосле.орг претендентам нужно выбрать курс, заполнить заявку и приложить мотивационное письмо.

После прохождения 70% курса специалисты Центра карьеры Skillbox подготовят бывших заключенных к собеседованию, соберут портфолио, научат говорить о своем прошлом на встречах с работодателем. Skillbox сформирует список компаний, которые готовы брать в штат либо сотрудничать на фрилансе с людьми с судимостью.

Партнеры проекта — «Зонателеком» и ФСИН России. Skillbox собирается масштабировать проект и подключить тюрьмы, исправительные лагеря и колонии из разных регионов.

Фото на обложке: Unsplash