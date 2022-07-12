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Skillbox начнет бесплатно обучать бывших заключенных

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Образовательный холдинг Skillbox Holding Limited (входит в экосистему VK) запустил проект по ресоциализации заключенных. Люди, имевшие судимость, смогут бесплатно обучаться на курсах Skillbox, сообщил RB.RU представитель холдинга.

Skillbox начнет бесплатно обучать бывших заключенных

На старте компания выделит 100 грантов на обучение IT-профессиям на сумму 12 млн рублей. В рамках пилотного запуска проекта с Липецкой женской колонией №7 10 человек уже проходят обучение в Skillbox.

Цель социальной инициативы — помощь бывшим заключенным в поиске работы и адаптации.

«Выработан регламент и адаптирован курс для колоний, преподаватели знают как себя вести, как на что реагировать. Для бывших заключенных предусмотрен общий поток, это важная часть адаптации в обществе», — сообщили в Skillbox, отвечая на вопрос о том, кто будет вести курсы. Остальные студенты не будут знать о том, что учатся вместе с бывшими заключенными.

Гранты выделяются на обучение двенадцати самым востребованным профессиям образовательной платформы: «Веб-разработчик», «SMM-специалист», «Java-разработчик», «Веб-аналитик» и другие.

Возможность бесплатного обучения будет доступна тем, кто был осужден за нетяжкие преступления и освободился условно-досрочно в 2021–2022 году. Чтобы получить грант, на сайте проекта Жизньпосле.орг претендентам нужно выбрать курс, заполнить заявку и приложить мотивационное письмо.

После прохождения 70% курса специалисты Центра карьеры Skillbox подготовят бывших заключенных к собеседованию, соберут портфолио, научат говорить о своем прошлом на встречах с работодателем. Skillbox сформирует список компаний, которые готовы брать в штат либо сотрудничать на фрилансе с людьми с судимостью.

Партнеры проекта — «Зонателеком» и ФСИН России. Skillbox собирается масштабировать проект и подключить тюрьмы, исправительные лагеря и колонии из разных регионов.

Фото на обложке: Unsplash

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