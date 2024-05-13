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В капитал краудлендинговой платформы JetLend вошел новый участник

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В капитал краудлендинговой платформы JetLend вошел новый участник. Игорь Николаев получил 2,33% в компании, ранее эта доля находилась на балансе JetLend.

В капитал краудлендинговой платформы JetLend вошел новый участник

Краудлендинговая платформа JetLend расширила список учредителей. В капитал компании вошел Игорь Николаев с долей 2,33%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Единственной компанией, соучредителем которой является Игорь Николаев, является JetLend (ООО “Джетленд”). По данным ЕГРЮЛ, Николаев не является руководителем каких-либо юридических лиц. В JetLend он получил долю, которая ранее находилась на балансе предприятия.

До 2021 года Николаев владел равнозначной долей в JetLend, позже вышел из ее капитала, а в 2024 году снова вошел. RB.RU обратился к генеральному директору компании Роману Хорошеву за уточнением деталей сделки, но не получил ответа.

На данный момент соучредителями JetLend являются восемь человек, наибольшими долями владеют ее сооснователи Роман Хорошев (48,4%) и Евгений Усков (20,3%).

JetLend основана в 2018 году выходцами из Сбербанка Романом Хорошевым и Евгением Усковым, а также Михаилом Никульцевым, ранее работавшим в Oliver Wyman.

В апреле 2020 года JetLend привлекла 5 млн рублей от трех текущих бизнес-ангелов и получила оценку в 160 млн рублей. В ноябре 2020 года компания привлекла 37,5 млн рублей от выпускников бизнес-школы «Сколково» Дмитрия Шкляра и Андрея Чернецова.

Фото на обложке: Golubovy / Shutterstock

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