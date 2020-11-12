Краудлендинговая платформа Jetlend привлекла 37,5 млн рублей от выпускников «Сколково»

Краудлендинговая платформа Jetlend завершила третий раунд инвестиций. Компании удалось привлечь 37,5 млн рублей от выпускников бизнес-школы «Сколково» Дмитрия Шкляра и Андрея Чернецова. Об этом Rusbase рассказали в Jetlend.

Инвесторы на двоих получили 19,8% в компании в результате увеличения ее уставного капитала. По итогам сделки 60,51% доли компании останется у ее основателей Романа Хорошева и Евгения Ускова, остальная часть распределится между 6 миноритарными инвесторами.

Согласно данным «Контур.Фокус», указанные изменения еще не были зарегистрированы. На основателей компании сейчас совокупно приходится 77,5% (54,3% у Хорошева и 23,2% принадлежит Ускову). Остальные доли распределены между Егором Коротковым, Дмитрием Мовчаном, Игорем Николаевым, Максимом Вержаком.

Jetlend представляет собой краудлендинговую платформу, обеспечивающую b2c-кредитование для малого и среднего бизнеса. Стартап конкурирует с банками за клиентов-заемщиков и за деньги частных инвесторов.

Платформа основана в 2018 году выходцами из Сбербанка Романом Хорошевым и Евгением Усковым, а также Михаилом Никульцевым, ранее работавшим в Oliver Wyman.

С начала года платформа увеличила число заемщиков в 3,5 раза – до 10,5 тысяч. Сумма выданных займов выросла в 4 раза – до 185 млн рублей. Количество инвесторов – физических лиц, несмотря на пандемию коронавируса, с начала года выросло почти в два раза – до 2746.

Средний уровень дефолтности займов на платформе составил менее 3% даже с учетом негативного эффекта пандемии, сообщили представители компании. Платформа снижает риски для инвесторов за счет использования машинного обучения и обеспечивает доходность на уровне 18% годовых, в то время как ставка по депозитам не превышает 4%.

Инвестор Дмитрий Шкляр считает краудлендинг прибыльным инструментом для инвесторов и быстрым способом привлечения средств для бизнеса. По его словам, «рынок в ближайшие три года, а вместе с ним и платформа, могут вырасти в 10 раз».

Это не первое финансирование Jetlend. В апреле 2020 года, в разгар первой волны коронавируса, компания привлекла 5 млн рублей от трех бизнес-ангелов и получила оценку в 160 млн рублей.

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