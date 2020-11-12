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Краудлендинговая платформа Jetlend привлекла 37,5 млн рублей от выпускников «Сколково»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Краудлендинговая платформа Jetlend завершила третий раунд инвестиций. Компании удалось привлечь 37,5 млн рублей от выпускников бизнес-школы «Сколково» Дмитрия Шкляра и Андрея Чернецова. Об этом Rusbase рассказали в Jetlend.

Краудлендинговая платформа Jetlend привлекла 37,5 млн рублей от выпускников «Сколково»

Инвесторы на двоих получили 19,8% в компании в результате увеличения ее уставного капитала. По итогам сделки 60,51% доли компании останется у ее основателей Романа Хорошева и Евгения Ускова, остальная часть распределится между 6 миноритарными инвесторами.

Согласно данным «Контур.Фокус», указанные изменения еще не были зарегистрированы. На основателей компании сейчас совокупно приходится 77,5% (54,3% у Хорошева и 23,2% принадлежит Ускову). Остальные доли распределены между Егором Коротковым, Дмитрием Мовчаном, Игорем Николаевым, Максимом Вержаком.

Jetlend представляет собой краудлендинговую платформу, обеспечивающую b2c-кредитование для малого и среднего бизнеса. Стартап конкурирует с банками за клиентов-заемщиков и за деньги частных инвесторов.

Платформа основана в 2018 году выходцами из Сбербанка Романом Хорошевым и Евгением Усковым, а также Михаилом Никульцевым, ранее работавшим в Oliver Wyman.

С начала года платформа увеличила число заемщиков в 3,5 раза – до 10,5 тысяч. Сумма выданных займов выросла в 4 раза – до 185 млн рублей. Количество инвесторов – физических лиц, несмотря на пандемию коронавируса, с начала года выросло почти в два раза – до 2746. 

Средний уровень дефолтности займов на платформе составил менее 3% даже с учетом негативного эффекта пандемии, сообщили представители компании. Платформа снижает риски для инвесторов за счет использования машинного обучения и обеспечивает доходность на уровне 18% годовых, в то время как ставка по депозитам не превышает 4%.

Инвестор Дмитрий Шкляр считает краудлендинг прибыльным инструментом для инвесторов и быстрым способом привлечения средств для бизнеса. По его словам, «рынок в ближайшие три года, а вместе с ним и платформа, могут вырасти в 10 раз».

Это не первое финансирование Jetlend. В апреле 2020 года, в разгар первой волны коронавируса, компания привлекла 5 млн рублей от трех бизнес-ангелов и получила оценку в 160 млн рублей. 

Фото: Unsplash

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