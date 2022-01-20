В Банке России назвали возможные способы выявления майнеров криптовалюты

Топ-менеджмент Банка России назвал возможные способы выявления майнеров криптовалюты. По мнению представителя ЦБ РФ, эту задачу могли бы выполнять полицейские и ведомства, которые следят за расходом электроэнергии.

Вероятные методы обнаружения майнеров обозначила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова, пишет ТАСС.

По словам Даниловой, в Банке России видят роль полицейских в выполнении этой задачи. Майнеров также можно искать по высокому потреблению электроэнергии, считает топ-менеджер. Возможна и совместная работа нескольких ведомств при выявлении майнеров, отмечает Данилова.

В декабре правительство России дало региональным властям право самостоятельно повышать или понижать тарифы на электроэнергию в жилых домах, рассказывали RB. На такую меру власти пошли из-за возросшей активности майнеров.

По итогам 2021 года майнеры заработали около $15 млрд. Самым прибыльным месяцем стал март – тогда заработок добытчиков криптовалюты составил $1,75 млрд.

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