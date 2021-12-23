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Аналитики подсчитали, сколько майнеры биткоина заработали за год

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики подсчитали, сколько майнеры биткоина заработали в текущем году. По данным The Block Research, ежедневная прибыль ферм по добыче биткоина достигла $40 млн. Самым же прибыльным месяцем в году стал март – тогда майнеры заработали $1,75 млрд.

Аналитики подсчитали, сколько майнеры биткоина заработали за год

Майнеры биткоина по всему миру заработали в текущем году около $15 млрд, говорится в исследовании The Block Research.

Самым доходным месяцем в году стал март. В нем майнеры заработали на добыче биткоина $1,75 млрд. При этом $167 млн из этой суммы – это комиссии за транзакции.

Ежедневный доход майнеров достиг $40 млн, отметили аналитики. Он вырос почти втрое по сравнению с периодом, когда за добытый блок награда выдавалась вдвое меньше.

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Фото на обложке: Lukasz Stefanski / Shutterstock

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