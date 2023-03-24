СМИ: Основатель Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль, которых осудили за растрату 2,5 млрд рублей, покинули Россию. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«Калви и Дельпаль уехали в свои страны сразу после отмены им меры пресечения», — сообщил СМИ информированный источник.
- В 2019 году Калви и несколько его партнеров стали обвиняемыми по уголовному делу о хищении средств банка «Восточный». Никто из фигурантов не признал вину. Позднее следователи переквалифицировали обвинения с мошенничества на растрату.
- В августе 2021 года Мещанский районный суд признал Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей средств банка «Восточный» и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно.
- На протяжении всего срока осужденному нельзя было менять место жительства без предупреждения надзирающего органа.
- В январе 2022 года суд отменил наложенные на американского инвестора ограничения на выход из дома.
Фото на обложке: Unsplash
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