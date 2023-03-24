Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль, которых осудили за растрату 2,5 млрд рублей, покинули Россию. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

СМИ: Основатель Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию