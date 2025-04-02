Блогер Валя Карнавал регистрирует одноименный бренд для алкоголя и игрушек

Карнаухова подала заявки как индивидуальный предприниматель. Она собирается закрепить права на бренды «Валя Карнавал» и Karna.Val для одежды, обуви, игр и игрушек, пива, крепкого алкоголя, безалкогольных напитков.

Блогер также хочет получить исключительные права на свои бренды в сфере услуг, в том числе для ведения розничной и интернет-торговли, воспитания, образования, услуг в области развлечений и организации мероприятий. Кроме того, в заявках указано, что торговые обозначения должны быть распространены на услуги, связанные с научной деятельностью, гигиеной и косметикой.

Русбейс направил запрос Карнауховой.

Уроженка Ростова-на-Дону Валентина Карнаухова начала вести блог в TikTok c 17 лет. В 2020 году, когда ей было 19 лет, она заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии журнала Forbes. На тот момент количество ее подписчиков оценивалось в 9,1 млн, в настоящее время их число превышает 28,4 млн.

В марте ЛДПР подала в Роспатент заявки на регистрацию брендов «Жириновский» и «Жириновский навсегда» для всех видов товаров и услуг.

Фото на обложке: Volkova / Shutterstock / FOTODOM