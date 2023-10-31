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RB.RU представляет интерактивную карту российского FinTech-рынка

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

RB.RU при поддержке ВТБ выпустил новую карту российского финтеха. На нее традиционно попали компании, создающие технологичные продукты для управления личными финансами, а также финтех-решения для бизнеса и банков. Это четвертый подобный проект в издании. 

Ознакомиться с картой можно по ссылке
RB.RU представляет интерактивную карту российского FinTech-рынка

ВТБ — системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финансовых услуг. Акселератор ВТБ — единое окно для поиска и пилотирования в Банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка. В базе Акселератора ВТБ сейчас 2,6 тысяч стартапов. За три года работы реализовано более 90 пилотных проектов, 40+ решений планируются или перешли в промышленную эксплуатацию в банке, что составляет более 30% и превышает среднерыночный уровень.

RB.RU выпускает карты российского финтех-рынка, начиная с 2016 года. Последний такой проект вышел совместно с ВТБ в декабре 2021-го и стал самым крупным по сравнению с предыдущими версиями: тогда на карту добавили более 250 компаний из 21 категории, а также впервые — информацию о корпоративных акселераторах для финтех-стартапов.  

С момента публикации карты 2021 года многое изменилось: западные санкции и последующие за ними ограничения, а также уход из России иностранных компаний перевернули привычный ход вещей, игрокам пришлось срочно пересматривать свои стратегии и искать новые решения взамен недоступным.

По итогу сложившиеся трудности ожидаемо осложнили развитие российского финтеха, но в то же время способствовали и его росту: в 2022 году он увеличился на 32,71% по сравнению с 2021 годом и составил 138,88 млрд рублей. Финтех-рынок оказался как бы изолирован, но вместе с тем игроки отмечают, что ему присущи схожие с западными тенденции развития.

При составлении новой карты нам было важно отразить это. Например, мы в этот раз рассматривали компании, которые работают в области импортозамещения и сфере цифровых финансовых активов (1 августа 2023 года в России вступил в силу закон о внедрении цифрового рубля, с его помощью государство в том числе хочет решить проблему трансграничных переводов). Также выделили такие трендовые направления, как BNPL-сервисы («купи сейчас, плати потом»), решения для работы с самозанятыми и платежные сервисы для B2C. 

В целом карта включает четыре больших раздела — «Личные финансы», «Решения для бизнеса», «Решения для банков» и «Организации, работающие с финтех-стартапами».

В «Личные финансы» мы отнесли сервисы для учета, анализа инвестиций и управления личными финансами, программы и карты лояльности, кешбэк- и BNPL-сервисы и другие. 

В «Решения для бизнеса» — сервисы для бухгалтерии и финансового учета, необанки, решения для работы бизнеса с самозанятыми и массовых выплат, решения для бесконтактного приема чаевых и так далее. 

В «Решения для банков» — решения для скоринга, технологии информационной безопасности и идентификации, биометрические решения, профильные решения для автоматизации и цифровизации, геймификацию.

Всего на карту попали порядка 300 компаний — это самая подробная карта игроков финансовых технологий в России за семилетнюю историю проекта.

При отборе проектов опирались на следующие критерии: готовность продукта не ниже стадии MVP; деятельность компании должна осуществляться на российском рынке (есть юридическое лицо в России); регулярное обновление веб-сайта и социальных медиа.

Напоминаем, что карта обновляется, и если хотите предложить проект, то пишите на [email protected].

Фото на обложке: PopTika / Shutterstock

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