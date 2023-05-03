Стоимость каско на автомобили Tesla в России в 2023 году превысила 500 тыс. рублей

В 2023 году стоимость каско на автомобили Tesla в России у ряда страховщиков составляет 500-800 тыс. рублей. В прошлом году страховка для Model 3 и Model Y обошлась бы в примерно 100 тыс. рублей.
Информацию о повышении цен подтвердили в крупнейших страховых компаниях: «Ингосстрахе», «РЕСО гарантии», «Ренессанс страховании» и др., пишут «Ведомости».
Цену страховщики объясняют сложностью урегулирования страховых рисков, отсутствием поставок запчастей и невозможностью полноценного локального ремонта таких автомобилей.
- В первом квартале 2023 года Tesla удалось заработать всего $2,5 млрд, что стало худшим показателем за последние два года. Доходы производителя электромобилей падают из-за снижения цен на продукцию.
- Прибыль Tesla падает несмотря на растущие поставки электромобилей. В Q1 2023 компания вывела на рынок 422,8 тыс. машин, что на 36,4% превысило показатель Q1 2022. Объем поставок Tesla превзошел ожидания аналитиков.
Фото на обложке: Ivan Marc /
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