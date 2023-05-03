В 2023 году стоимость каско на автомобили Tesla в России у ряда страховщиков составляет 500-800 тыс. рублей. В прошлом году страховка для Model 3 и Model Y обошлась бы в примерно 100 тыс. рублей.

Стоимость каско на автомобили Tesla в России в 2023 году превысила 500 тыс. рублей