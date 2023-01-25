IT-предприниматель Наталья Касперская создала компанию по производству молока

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская решила запустить собственный бренд молока (кроме сырого) и молочной продукции. ООО «Экоферма Полная Котомка» зарегистрировано 24 января в Серпухове, следует из данных ЕГРЮЛ.

Генеральным директором назначен Александр Вайц, уставный капитал компании — 10 тыс. рублей. RB.RU направил запрос в InfoWatch, но в пресс-службе не ответили на момент выхода материала. Наталья Касперская также не ответила на запрос издания.

Среди видов деятельности новой компании, помимо производства молочки, указаны: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, разведение лошадей, овец, коз, сельхозптицы, переработка и консервирование мяса, торговля продуктами питания в магазинах и др.

Гендиректор INFOline Иван Федяков не увидел большой перспективы для бизнеса в сфере производства молока и молочной продукции. Аналитик усомнился, что на этом поприще можно придумать что-то новое. По его словам, этот рынок сейчас находится на пике своего развития. В некоторой степени этот пик даже пройден: снижение объемов продаж йогуртов, «каких-то сложных продуктов».

На фоне снижения доходов, по его словам, люди возвращаются к потреблению базовых продуктов, но даже их в физическом объеме сокращают.

Федяков предположил, что создание новой компании — либо маневр для получения субсидий или кредитов от государства для реализации какой-то программы, либо экспериментальный проект, так как у «этого специалиста больше компетенции в IT-сфере».

В 2015 году Наталья Касперская, как писал TAdviser, учредила в Подмосковье крестьянско-фермерское хозяйство «Зеленый барашек». В ее владении — несколько десятков гектаров земли. На ферме выращивали рыб, разводили пчел, коз и птиц. Тогда IT-предприниматель рассматривала ферму как увлечение. Однако, Наталья Касперская не исключила, что однажды она оставит ИТ-бизнес и займется сельским хозяйством, если «найдет хороших преемников».

В январе 2023 года крупнейший системный интегратор «Группа Т1» запланировал купить долю в компании, специализирующейся на кибербезопасности. По данным «Ъ», холдинг рассматривает вложения в InfoWatch Натальи Касперской и Positive Technologies. Собеседник издания на рынке IT считает инвестиции в InfoWatch наиболее вероятными. По его оценке, компания стоит от 4 до 7 млрд рублей.

Ранее структура холдинга InfoWatch ООО «Инфовотч Управление Активами» и Наталья Касперская вышли из проекта Cezurity. Компания специализируется на системах информационной безопасности, в структуре InfoWatch Cezurity работала с 2010 года.

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