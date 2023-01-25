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IT-предприниматель Наталья Касперская создала компанию по производству молока

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская решила запустить собственный бренд молока (кроме сырого) и молочной продукции. ООО «Экоферма Полная Котомка» зарегистрировано 24 января в Серпухове, следует из данных ЕГРЮЛ.

IT-предприниматель Наталья Касперская создала компанию по производству молока

Генеральным директором назначен Александр Вайц, уставный капитал компании — 10 тыс. рублей. RB.RU направил запрос в InfoWatch, но в пресс-службе не ответили на момент выхода материала. Наталья Касперская также не ответила на запрос издания.

Среди видов деятельности новой компании, помимо производства молочки, указаны: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, разведение лошадей, овец, коз, сельхозптицы, переработка и консервирование мяса, торговля продуктами питания в магазинах и др.

Гендиректор INFOline Иван Федяков не увидел большой перспективы для бизнеса в сфере производства молока и молочной продукции. Аналитик усомнился, что на этом поприще можно придумать что-то новое. По его словам, этот рынок сейчас находится на пике своего развития. В некоторой степени этот пик даже пройден: снижение объемов продаж йогуртов, «каких-то сложных продуктов».

На фоне снижения доходов, по его словам, люди возвращаются к потреблению базовых продуктов, но даже их в физическом объеме сокращают. 

Федяков предположил, что создание новой компании — либо маневр для получения субсидий или кредитов от государства для реализации какой-то программы, либо экспериментальный проект, так как у «этого специалиста больше компетенции в IT-сфере».

  • В 2015 году Наталья Касперская, как писал TAdviser, учредила в Подмосковье крестьянско-фермерское хозяйство «Зеленый барашек». В ее владении — несколько десятков гектаров земли. На ферме выращивали рыб, разводили пчел, коз и птиц. Тогда IT-предприниматель рассматривала ферму как увлечение. Однако, Наталья Касперская не исключила, что однажды она оставит ИТ-бизнес и займется сельским хозяйством, если «найдет хороших преемников».
  • В январе 2023 года крупнейший системный интегратор «Группа Т1» запланировал купить долю в компании, специализирующейся на кибербезопасности. По данным «Ъ», холдинг рассматривает вложения в InfoWatch Натальи Касперской и Positive Technologies. Собеседник издания на рынке IT считает инвестиции в InfoWatch наиболее вероятными. По его оценке, компания стоит от 4 до 7 млрд рублей. 
  • Ранее структура холдинга InfoWatch ООО «Инфовотч Управление Активами» и Наталья Касперская вышли из проекта Cezurity. Компания специализируется на системах информационной безопасности, в структуре InfoWatch Cezurity работала с 2010 года.

Фото на обложке: 279photo Studio / Shutterstock

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