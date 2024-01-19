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Казахстанский банк Kaspi привлек $1 млрд в ходе IPO в США

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Казахстанский банк Kaspi. kz привлек $1 млрд в ходе IPO на американской бирже Nasdaq. Акционеры продали больше запланированного объема, считает Bloomberg.

Казахстанский банк Kaspi привлек $1 млрд в ходе IPO в США

По данным собеседников агентства, они продали 18 января 11,3 млн американских депозитарных акций (ADS) Kaspi.kz по $92 за штуку. Ранее планировалось разместить 9 млн ADS. Организаторами размещения, по информации Bloomberg, стали Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup. Акции Kaspi.kz начнут торговаться в США 19 января.

Банк в октябре 2023 года подал заявку на проведение IPO в США. Расписки организации уже торгуются на двух биржах – в Лондоне и Алма-Ате.

Kaspi.kz – казахстанская технологическая компания, объединяющая банк, маркетплейс и другие сервисы.

Фото на обложке: spatuletail / Shutterstock

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