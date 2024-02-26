Казахстанский Kaspi.kz проведет делистинг с Лондонской фондовой биржи

Казахстанский банк Kaspi.kz объявил о намерении провести делистинг с Лондонской фондовой биржи к концу марта, следует из сообщения организации. В январе Kaspi.kz привлек $1 млрд в ходе IPO на американской бирже Nasdaq.
Банк планирует завершить процедуру делистинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) и американских депозитарных расписок (ADS) с LSE не позднее 25 марта. Бумаги организации также торгуются на бирже в Алма-Ате и Астанинской международной бирже.
Делистинг в Kaspi аргументируют низким объемом торгов на основном рынке биржи. Расходы и административная нагрузка не соответствуют преимуществам листинга на LSE, учитывая ограниченную ликвидность расписок и выход на Nasdaq.
По данным Bloomberg, акционеры банка продали в ходе IPO в США больше запланированного объема. Планировалось разместить 9 млн американских депозитарных акций в то время, как было продано 11,3 млн.
23 февраля к закрытию торгов на Nasdaq бумаги банка стоили $103,47 (+3,33%), указывает Forbes. С начала торгов бумаги подорожали почти на 12,5%.
Kaspi.kz – казахстанская технологическая компания, объединяющая банк, маркетплейс и прочие сервисы.
Фото на обложке: T. Schneider /
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