Посещаемость кинотеатров в феврале упала вопреки выходу фильма с Юрой Борисовым

Посещаемость кинотеатров в феврале упала на 34% год к году, до 8,9 млн человек, несмотря на выход в прокат фильма с актером Юрой Борисовым, номинированным на премию «Оскар». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Пик посещаемости кинотеатров в 2025 году пришелся на неделю с 13 по 19 февраля — в этот период было продано 2,8 млн билетов, что на 20% ниже значений аналогичного периода прошлого года. Также сократились кассовые сборы — с 4,8 млрд рублей до 3,8 млрд рублей год к году.

Причины падения спроса. На снижение спроса на походы в кино повлияло отсутствие высококачественных релизов, кроме фильма «Пророк. История Александра Пушкина», в котором главную роль сыграл Борисов, а также продолжающийся отток зрителей на стриминговые платформы, заявил «Коммерсанту» гендиректор российского офиса аналитической компании Comscore Роман Исаев.

Он отметил, что в 2024 году в прокате были более сильные проекты, например, «Мастер и Маргарита», который удерживал лидерство на протяжении трех недель. «Пророк» с Борисовым при этом из-за «неоднозначного формата» не смог привлечь широкую аудиторию, собрав всего лишь 1 млрд рублей вместо ожидаемых 2 млрд, уточнил Исаев.

Взгляд в будущее. Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка прогнозируют, что до майских праздников новые крупные релизы, способные собрать более 1 млрд рублей в прокате, не появятся. При этом число потенциально сильных релизов остается высоким, в том числе за счет зарубежных картин, среди которых — «Обезьяна» и «В потерянных землях», отметил главред отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». Его кандидатуру выдвинули в номинации «Актер второго плана» за съемки в фильме «Анора». Сама церемония вручения состоялась 2 марта, награду получил американский актер Киран Калкин.

Ранее в агентстве TelecomDaily сообщили, что в прошлом году онлайн-кинотеатры нарастили доходы до 121,3 млрд рублей, что на 44% больше, чем в 2023 году. Аналитики пояснили, что это произошло благодаря повышению цен на подписки, рекламе, а также деятельности по лицензированию контента и партнерствам.

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